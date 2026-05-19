Global Movement to Gaza Mexico informó quiénes son las tres mexicanas detenidas por Israel durante la operación de Sumud Flotilla e hizo un llamado urgente para que sean liberadas; sus nombre son:

Violeta Núñez Sol González Paulina del Castillo

De acuerdo con el movimiento, el único “crimen” de las mexicanas fue defender los derechos humanos e intentar romper el cerco de Israel para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Israel detiene a tres mexicanas de la Sumud Flotilla; activistas exigen su liberación

Tres activistas mexicanas fueron detenidas durante una misión de la Global Sumud Flotilla, que zarpó el pasado jueves 14 de mayo desde el sur de Turquía para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Quiénes son las tres mexicanas de la Sumud Flotilla detenidas por Israel (Captura de pantalla)

Tras darse a conocer la detención de las tres mexicanas, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informó que mantiene contacto con Israel para garantizar su integridad física y respeto a sus derechos humanos.

Global Movement to Gaza Mexico exige que los gobiernos y organismos internacionales intervengan para que Israel libere a las tres mexicanas de la Sumud Flotilla que siguen detenidas.

¿Quién es Violeta Núñez?

Violeta Núñez es profesora y activista, principalmente, en movimientos de solidaridad con Palestina. Ha participado en campañas humanitarias e iniciativas de denuncia sobre la situación en Gaza.

Quiénes son las tres mexicanas de la Sumud Flotilla detenidas por Israel (globalmovementtogazamexico)

¿Quién es Sol González?

Por su parte, Sol González Eguía es defensora de derechos humanos y colaboradora con diversas organizaciones civiles enfocadas en temas migratorios y de justicia social.

Quiénes son las tres mexicanas de la Sumud Flotilla detenidas por Israel (globalmovementtogazamexico)

¿Quién es Paulina del Castillo?

De acuerdo con la información, Paulina del Castillo Poblano también ha participado en actividades de apoyo humanitario y movilizaciones internacionales en favor del pueblo palestino.