Luego del supuesto descarrilamiento del Tren Maya en la estación Izamal, una pasajera narró el momento de dicha situación, además de aplaudir la actuación de la Guardia Nacional para proteger la seguridad de los tripulantes.

Ayer martes 19 de agosto, un vagón del Tren Maya sufrió un desvío cuando transitaba en el tramo 3 que conecta las estaciones de Calkiní, Campeche, con Izamal, Yucatán; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas por este caso.

En ese contexto, una de las pasajeras del Tren Maya que se identificó como Amelia Caballero, dio su testimonio para Grupo Fórmula con Azucena Uresti sobre el descarrilamiento, ya que ella iba a bordo de este convoy cuando se produjo la anomalía.

Cabe señalar que hoy 20 de agosto, el general Óscar David Lozano, director general del Tren Maya, aclaró que dicha obra no sufrió un descarrilamiento, sino un desvió de la aguja en cambio de vía.

Tren Maya: Sedena asegura que no hubo descarrilamiento en Izamal sino "percance de vía" (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Pasajera del Tren Maya narró su experiencia del descarrilamiento; “iba dormida y sentí un golpe”, contó

Hoy miércoles 20 de agosto, una pasajera del Tren Maya que presenció el descarrilamiento de la obra, dio su testimonio de los hechos en entrevista para Grupo Fórmula con Azucena Uresti.

La mujer que se identificó como Amelia Caballero explicó que ella se encontraba al interior de uno de los vagones para viajar de Cancún a Mérida; no obstante, a las 13:48 horas, según un comunicado del Gobierno de México, ocurrió el supuesto descarrilamiento del Tren Maya.

“Sentí un golpe, dije ¿qué está pasando?“. Pasajera del Tren Maya

La usuaria de este servicio contó que cuando se despertó por el impacto comenzó a ver humo y a la unidad del Tren Maya ladeada; “yo pensé que se había descarrilado, pero después me percaté que no”, aseguró.

“Chocó primero con uno que venía de Mérida hacia Cancún y después se descarriló”. Pasajera del Tren Maya

La tripulante aseguró que el vagón que supuestamente chocó iba lleno de pasajeros, por lo que reconoció las labores de la Guardia Nacional para cerciorase de la seguridad de las personas a bordo del Tren Maya.

“Estuvo muy organizado, no puedo decir que hubo algún descuido de parte de la Guardia Nacional; se actuó de una manera, muy rápida, muy segura y muy amable”. Pasajera del Tren Maya

Tren Maya no sufrió descarrilamiento sino un desvió de la aguja en cambio de vía, señala director general de la obra

Hoy 20 de agosto, en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, el director general del Tren Maya, Óscar David Lozano, aclaró que la obra no sufrió un descarrilamiento, sino un desvió de la aguja en cambio de vía.

En este sentido, el general precisó que cuando el segundo boogie del tren arribó a la estación Izamal, “intempestivamente”, el aparato de cambio de vía modificó su posición, lo cual señaló como una anomalía que no tendría porque haber sucedido.

“Es un percance, no es un descarrilamiento porque solamente es un boogie del tren el que se sale, y al salirse queda ligeramente recostado con el MC1 del tren que estaba parado”. Óscar David Lozano

El director del Tren Maya señaló que esta fue la causa por la que la unidad de la obra quedó de lado, mientras que el resto del convoy no salió de la vía.