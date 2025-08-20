El coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, Ricardo Anaya exigió al Gobierno de México que explique las fallas del Tren Maya: “Es un monumento a la improvisación”, afirmó.

El martes 19 de agosto el Tren Maya tuvo una nueva falla, ya que en la ruta Mérida-Cancún, en la estación Izamal del Tramo 3, un descarrilamiento acorde con las imágenes que se compartieron.

Si bien el reciente descarrilamiento del Tren Maya no dejó heridos, no ha sido la única falla de la obra insignia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siendo la primera en marzo de 2024, cuando todavía era el presidente.

“Tren Maya, monumento a la improvisación”: Ricardo Anaya exige al Gobierno de México que explique fallas

Ricardo Anaya arremetió contra el Tren Maya, el cual definió como el “monumento a la improvisación”, por el cual exige al Gobierno de México que explique las fallas mediante la comisión instalada y reconozca la falta de planeación.

Fue para medios de comunicación que Ricardo Anaya fue cuestionado sobre si el director del Tren Maya, Óscar David Lozano, debería comparecer ante el Congreso por las fallas de la obra y el sobre costo que representó.

“¿Y cómo puede ser que un proyecto de esa magnitud no contaba con los estudios en materia ambientan y ha tenido tantos descarrilamientos? Porque esto que ocurrió no es un hecho aislado, es algo que se ha venido repitiendo”. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en la Cámara de Senadores

Al respecto, Ricardo Anaya señaló que no es de sorprenderse que el Tren Maya presente fallas debido a que AMLO comenzó la construcción cuando los estudios ambientales todavía no estaban terminados.

Por lo mismo y con el argumento del sobre costo de más de 500 mil millones, Ricardo Anaya apunta que el Tren Maya tuvo problemas severos en su planeación desde el inicio del proyecto.

En consecuente, Ricardo Anaya exigió al Gobierno de México que la comisión instalada para la investigación debe transparentar de manera objetivo las causas de las fallas en el Tren Maya y reconozca los problemas que representa.

Referente a la solicitud de si el director del Tren Maya debería acudir a comparecer, declaró que si bien no es algo presente para el orden del día de hoy miércoles 20 de agosto, Ricardo Anaya sí lo va a proponer.

Tren Maya: PRI en el Congreso apoya a Ricardo Anaya y exigen que se expliquen fallas

Sin embargo, Ricardo Anaya no es el único integrante de la oposición en la Cámara de Senadores que habló sobre el descarrilamiento del Tren Maya, también habló el coordinador del PRI, Manuel Añorve.

Acorde con lo dicho por el senador, no se debe minimizar el descarrilamiento del Tren Maya, ya que la falla pone en peligro a varias personas, por lo que el error de una obra hecha “a las carreras” no debe justificarse.

A este posicionamiento se sumó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, que también habló del cambio de presupuesto que refleja la falta de planes de parte del gobierno de AMLO para la construcción del Tren Maya.

Asimismo, apoyó la propuesta de que el director del Tren Maya acuda a la Cámara de Diputados para comparecer, debido a las fallas y la que definió como falta de transparencia tanto en costos como en el actual descarrilamiento.