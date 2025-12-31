Luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico que se registró el 28 de diciembre, autoridades pusieron en marcha un servicio provisional de traslados que realizados por camiones turísticos.
De acuerdo con los reportes, las unidades que se habilitaron para personas que ya tenían boleto comprado, recorren una ruta alterna del Tren Interoceánico para el tramo Salina Cruz, Oaxaca – Coatzacoalcos, Veracruz.
Tren Interoceánico ofrece servicio provisional con camiones tras descarrilamiento
Mientras siguen suspendidos los recorridos ferroviarios del Tren Interoceánico por el descarrilamiento del 28 de diciembre que dejó un saldo de 13 muertos, el gobierno federal habilitó un servicio provisional con una ruta alterna.
La información que se ha dado a conocer sobre dicho servicio, señala que es cubierto por camiones de turismo del mismo Corredor Interoceánico, el cual solo ofrece traslados a personas que ya tenían su boleto comprado.
Con respecto al tramo que están cubriendo las unidades turísticas habilitadas para el servicio, reportes señalan que el recorrido que realizan es de Salina Cruz, Oaxaca – Coatzacoalcos, Veracruz.
Cabe destacar que por el accidente que dejó centenares de personas heridas, autoridades mantienen suspendido el servicio ferroviario para el tramo entre Nizanda y Chivela, de la Línea Z.
En dicha zona que se ubica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se realizan investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), así como trabajos de aseguramiento y reparación.
Tren Interoceánico continúa operando en otros tramos
Cabe destacar que a pesar del cierre parcial por el que se habilitó una ruta alterna con servicio provisional, el Tren Interoceánico continúa operando en otros tramos como se indica a continuación:
- Línea Z de Salina Cruz – Coatzacoalcos se mantiene en operaciones excepto en el tramo de Nizanda–Chivela, el cual está cerrado debido a que corresponde a la zona del accidente
- Línea FA que es el tramo e Coatzacoalcos – Palenque y que se sigue operando con normalidad
- Línea K que cubre el tramo de Ixtepec – Ciudad Hidalgo y que opera de forma regular
- Línea SG que corre el tramo Veracruz – Puebla – Ciudad de México, la cual sigue operando en sus servicios centrados en transporte de carga