Luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico que se registró el 28 de diciembre, autoridades pusieron en marcha un servicio provisional de traslados que realizados por camiones turísticos.

De acuerdo con los reportes, las unidades que se habilitaron para personas que ya tenían boleto comprado, recorren una ruta alterna del Tren Interoceánico para el tramo Salina Cruz, Oaxaca – Coatzacoalcos, Veracruz.

Mientras siguen suspendidos los recorridos ferroviarios del Tren Interoceánico por el descarrilamiento del 28 de diciembre que dejó un saldo de 13 muertos, el gobierno federal habilitó un servicio provisional con una ruta alterna.

La información que se ha dado a conocer sobre dicho servicio, señala que es cubierto por camiones de turismo del mismo Corredor Interoceánico, el cual solo ofrece traslados a personas que ya tenían su boleto comprado.

Con respecto al tramo que están cubriendo las unidades turísticas habilitadas para el servicio, reportes señalan que el recorrido que realizan es de Salina Cruz, Oaxaca – Coatzacoalcos, Veracruz.

Cabe destacar que por el accidente que dejó centenares de personas heridas, autoridades mantienen suspendido el servicio ferroviario para el tramo entre Nizanda y Chivela, de la Línea Z.

En dicha zona que se ubica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se realizan investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), así como trabajos de aseguramiento y reparación.

Tren Interoceánico continúa operando en otros tramos

Cabe destacar que a pesar del cierre parcial por el que se habilitó una ruta alterna con servicio provisional, el Tren Interoceánico continúa operando en otros tramos como se indica a continuación: