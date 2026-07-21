El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este 20 de julio se formó la tormenta tropical Bertha, a partir de la depresión tropical Dos, al noroeste del Golfo de México.

Ante tal situación, la dependencia emitió un aviso con la trayectoria y zonas afectadas por el fenómeno meteorológico.

Trayectorias y zonas afectadas por la Tormenta Tropical Bertha

De acuerdo con el SMN, la Tormenta Tropical Bertha se ubicaba a 180 km al sur de Panamá City, Florida, en Estados Unidos, y a 780 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

La lejanía que presenta en la actualidad la Tormenta Tropical Bertha “no representa un peligro para el territorio nacional”, explicó el SMN.

El reporte que la tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

Tormenta Tropical Bertha (SMN)

Además de que se desplaza en dirección oeste-noroeste a unos 6 kilómetros por hora en dirección al borde del norte del golfo.

Se tiene previsto que la Tormenta Tropical Bertha siga fortaleciéndose mientras se acerca a zonas costeras con amenaza de intensas lluvias, marejada ciclónica e intensos vientos, afectando a desde el oeste de Florida hasta Texas.

Por tal razón, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en Estados Unidos, mantiene la vigilancia en diversas áreas entre Pandhandle y la frontera entre Mississippi y Alabama.

En caso de que Bertha siga evolucionando se convertiría en la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico.