David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), advirtió que el paro nacional de transportistas y campesinos podría retomarse en septiembre si las autoridades no cumplen con los acuerdos pendientes.

“Como los acuerdos que tuvimos en noviembre del año pasado, nos han cumplido muy a cuenta gota, (…) hay muchas cosas que todavía no están debiendo" David Estévez. Presidente de ANTAC

Aunque reconoció una reducción en la inseguridad de carreteras gracias a la Guardia Nacional, señaló que temas clave como la reunión con la Secretaría de Hacienda y la creación de fiscalías especializadas siguen sin resolverse.

El líder de la ANTAC adelantó que, de realizarse, las movilizaciones serían prolongadas y con paros totales.

Paro de transportistas y campesinos (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Paro nacional de transportistas y campesinos podría regresar en septiembre

Durante la primera semana de abril, transportistas integrantes de ANTAC y otras organizaciones, así como campesinos, dieron por terminado el paro nacional que ejecutaron por varias semanas.

Sin embargo, al acusar que las autoridades no han cumplido con las demandas por las que realizaron los paros y bloqueos, David Estévez señaló que se tiene previsto reanudar las movilizaciones.

Así lo adelantó el presidente de la ANTAC al advertir que sus planteamientos no solo en materia de seguridad, no han sido atendidos, por lo que se retomaría el paro nacional durante septiembre.

Sobre el punto, el representante del sector transportista dijo que no se ha efectuado la reunión con la Secretaría de Hacienda que han solicitado desde hace varios meses atrás.

Por eso, David Estévez amenazó con retomar el paro nacional del que dijo, no será por unas cuantas horas, sino que de no haber respuesta se prolongará por días y se incluirán paros totales.

Paro de transportistas y campesinos (Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

ANTAC reconoce reducción de inseguridad, pero advierte pendientes

Tras adelantar que el paro nacional de transportistas y campesinos podría retomarse en el mes de septiembre, David Estévez admitió que la seguridad en carreteras ha mejorado.

En torno a ello, destacó que durante las últimas 3 semanas los casos de robo, extorsión y demás delitos contra transportistas, han disminuido gracias a la intervención de la Guardia Nacional.

“Hace 3 semanas tuvimos una disminución de los asaltos gracias a la vigilancia, el trabajo de la Guardia Nacional” David Estévez. Presidente de ANTAC

A pesar de lo anterior, insistió en que hay otros temas por lo que no han recibido ningún tipo de repuesta a pesar de que se establecieron acuerdos desde el mes de noviembre con el gobierno federal

En específico, mencionó que no se han conformado las prometidas fiscalías especializadas que atiendan de forma directa los problemas que enfrentan los sectores en cuestión.