La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) dio a conocer que junto con agricultores prevén llevar a cabo una nueva movilización en la Ciudad de México para protestar contra las extorsiones.

Representantes de la ANTAC manifestaron que estas nuevas protestas buscan visibilizar la inseguridad, hostigamiento y cobros indebidos que sufren transportistas en retenes estatales.

ANTAC denuncia falta de acciones para combatir las extorsiones

La ANTAC advirtió que junto con grupos de agricultores, se encuentran avaluando llevar a cabo nuevas movilizaciones en las principales vías de acceso a la CDMX.

Acusan que, pese a mesas de trabajo con autoridades federales, los transportistas continúan padeciendo inseguridad durante sus trayectos, incluidas extorsiones por parte de policías locales.

ANTAC y agricultores prevén nueva movilización en CDMX contra extorsiones (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Pese a que se anunció una inversión tecnológica para vigilar las carreteras a nivel nacional, la ANTAC considera que estas medidas son insuficientes ante una crisis de inseguridad que requiere soluciones inmediatas.

La ANTAC señaló que las deficiencias administrativas fomentan el coyotaje y dificultan la operación legal del transporte de carga.

Por su parte, los productores del campo se unirán a las movilizaciones tras acumular diversas reuniones sin acuerdo con el gobierno de México desde el pasado mes de noviembre de 2025.

Las movilizaciones podrían realizarse en las próximas semanas, sin compartir una fecha específica en las que estas podrían llevarse a cabo.

De momento, la ANTAC y el gremio de agricultores señalaron que las movilizaciones se prevén en la CDMX, sin descartar que puedan realizarse en diversos puntos del país.