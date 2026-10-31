Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen su movilización en las calles de la Ciudad de México (CDMX) y contemplan llegar al Zócalo este viernes 30 de octubre.

Rafael Soto Cruz, vocero de los trabajadores del IMSS, señaló que la ruta al Zócalo se mantiene hasta el momento pese a los festejos del Día de Muertos y el homenaje a Cárdenas, aunque la ruta podría cambiar.

Trabajadores del IMSS alistan movilización al Zócalo este viernes

Trabajadores del IMSS participan en la megamarcha de este viernes para que se cumplan sus exigencias; entre ellas, el aumento salarial y el cambio de dirigente sindical.

La ruta inicial tenía como lugar de llegada el Zócalo y, pese a las actividades que se realizan frente a Palacio Nacional, los trabajadores del IMSS se mantienen firmes en llegar a este sitio.

Megamarcha del IMSS busca llegar al Zócalo en medio de festejos y homenaje a Cárdenas (Cuartoscuro / Estrella Josento)

Cabe mencionar que en el primer cuadro del Zócalo se instaló la catrina de 32 metros de altura y la tradicional ofrenda monumental, lo que dificultaría la llegada del contingente del IMSS.

A los festejos del Día de Muertos en el Zócalo se le unen las actividades del homenaje a Cuauhtemoc Cárdenas, quien falleció el pasado 28 de octubre y que fue recibido en el Palacio de Bellas Artes para el último adiós.

Aunque sostiene su llegada al Zócalo de CDMX, Rafael Soto Cruz, vocero de los trabajadores del IMSS, explicó que esto podría cambiar según el acuerdo con todos los contingentes que se unirán.