La Secretaría de Gobernación (Segob) inició el diálogo con ocho representantes de los trabajadores del IMSS, en medio de sus protestas en las inmediaciones.

La marcha de los trabajadores del IMSS de este viernes 30 de octubre se plantó frente a las oficinas de Segob en Abraham González, Ciudad de México, para exigir el aumento salarial del 10%.

Así como la destitución de Rafael Olivos, el secretario del Sindicato Nacional Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por lo que solicitan también la presencia de la Secretaría del Trabajo.

Segob abre diálogo con ocho representantes de trabajadores del IMSS

Alrededor de las 20:25 horas de este viernes 30 de octubre, los representantes de los trabajadores del IMSS ingresaron a la Segob para iniciar una mesa de diálogo en conjunto con Marath Bolaños.

Se dio a conocer por medios de comunicación que uno de los representantes de los trabajadores del IMSS ingresó un micrófono para dar a conocer los avances de la reunión, que hasta el momento no se han revelado.

Los trabajadores del IMSS solicitaban la mediación con Segob, así como el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para cambiar el comité del sindicato.

Segob había solicitado a los trabajadores del IMSS que despejaran las entradas de las instalaciones para así comenzar la mesa de diálogo, ya que acusaron los mantenían encadenados.

Sin embargo, los trabajadores del IMSS rechazaron que hubieran colocado cadenas a los ingresos en Segob.

Segob abre diálogo con representantes de trabajadores del IMSS (Nora Bucio)

Marcha de los trabajadores del IMSS se planta en inmediaciones de Segob

La tarde de este viernes 30 de octubre, los trabajadores del IMSS partieron desde Centro Médico Siglo XXI y Paseo de la Reforma, para exigir que se cumplan sus tres demandas.

Pasadas las 19:00 horas, los trabajadores del IMSS llegaron a las instalaciones de Segob para buscar diálogo, tras marchar sobre Paseo de la Reforma, Eje Central y Balderas.

Tal como dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la movilización de los trabajadores del IMSS participaron al menos 800 personas en ambas marchas, las cuales fueron atendidas.