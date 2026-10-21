La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante la tarde del 21 de octubre se formó la tormenta tropical Vance en el océano Pacífico, al sur de Acapulco.

Debido a la distancia de la tormenta tropical, esta no afecta al territorio nacional, pero se prevé que Vince se desarrolle como huracán categoría 3.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reveló que Vance tiene un 90% de probabilidad de convertirse en huracán.

Tormenta tropical Vince se forma en el océano Pacífico

La tormenta tropical Vance se formó a partir de la depresión tropical veintidós-E. Su centro se localiza a 835 km al sur de Acapulco, Guerrero, y a 1,170 km al sur-sureste de Manzanillo.

Hasta el momento, Conagua reporta que la tormenta tropical Vince presenta vientos máximos sostenidos a 65 km/h y rachas de 85 km/h.

Tormenta tropical Vance se forma en el Ocáneno Pacífico (X/@conagua_clima)

Vince se desplaza al oeste a 11km/h y, hasta el momento, debido a su distancia no afecta al territorio nacional.

Sin embargo, podría evolucionar a ciclón entre el jueves y el viernes, además de que se continuará desplazando hacia el suroeste durante las próximas 12 horas.

¿Vance se convertirá en huracán? Esto se sabe

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Vance se sigue fortaleciendo en el océano Pacífico y podría convertirse en huracán el viernes 23 de octubre.

Vance presenta un 90% de probabilidad de formación ciclónica, pero por el momento no puede considerarse un ciclón tropical.

En caso de que Vance se desarrollara, sería el sistema número 20 de la temporada de huracanes de 2026 en el Pacífico.

Se prevé que Vance se desplace hacia el noroeste en los próximos días, con una ligera disminución en su velocidad.

Se espera que la tormenta tropical Vance provoque oleaje en las zonas costeras del sur y suroeste de México durante el fin de semana; esto podría continuar hasta la próxima semana.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) siguen vigilando la zona de baja presión, por el potencial de Vance a ser un ciclón y por su ubicación cercana a Chiapas, Guerrero y Oaxaca.