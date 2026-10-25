El huracán Vance alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano provocará lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 09:00 horas, el centro del ciclón se localizó a 440 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 510 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

¿Qué estados de México tendrán lluvias por el huracán Vance?

El huracán Vance ocasionará lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las siguientes zonas del país:

Jalisco: oeste y sur del estado

Colima: distintas zonas de la entidad

Michoacán: oeste y región costera

Guerrero: suroeste del estado

Las precipitaciones podrían generar afectaciones en zonas vulnerables, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

Huracán Vance hoy: lluvias fuertes en Jalisco y otros tres estados (Conagua)

Huracán Vance: alertan por vientos fuertes y oleaje de hasta 5 metros

Además de las lluvias, la Conagua advirtió sobre vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en las zonas costeras de Michoacán y Guerrero.

El oleaje también representará un riesgo para las costas del Pacífico mexicano. Se esperan olas de 4 a 5 metros de altura en Michoacán y Guerrero, mientras que en las costas de Jalisco y Colima podrían alcanzar entre 2 y 3 metros.

¿Qué riesgos provocará el huracán Vance?

Las lluvias asociadas al ciclón podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades afectadas.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones, mantenerse informada mediante los avisos oficiales del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil.