La tarde de este viernes 23 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Vance se intensificó a categoría 2.

Actualmente, Vance se localiza a 685 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 895 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h.

Ante tal situación, la Secretaría de Marina (Semar) ordenó cerrar los puertos de Acapulco y Puerto Marqués en Guerrero, pidiendo a la población riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Las autoridades prevén que el huracán Vance logre la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson dentro de las próximas 24 horas.

Huracán Vance se intensifica a categoría 2: cierran puertos en Guerrero (@CNPC_MX)

Huracán Vance alcanza la categoría 2; autoridades pronostican lluvias en Michoacán, Guerrero y Oaxaca

La circulación del huracán Vance ha reforzado la probabilidad lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (costa)

Además de chubascos de 5 a 25 milímetros en Oaxaca. Por su parte, el oleaje en la costa de Guerrero sería de 2 a 3 metros.

Huracán Vance se intensifica a categoría 2: cierran puertos en Guerrero (SMN)

Ante tal escenario, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó a la población en general extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades locales.

La CNPC también sugirió identificar un lugar seguro y prepararse para resguardarse en caso de cualquier eventualidad.

Igualmente exhortó a evitar acercarse a playas y zonas de oleaje elevado, así como no cruzar calles inundadas, ríos o arroyos.