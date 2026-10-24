El huracán Vance ha disminuido su intensidad hasta convertirse en un sistema de categoría 1 mientras se desplaza sobre las aguas del océano Pacífico.

Actualmente, el ojo de la tormenta se sitúa a cientos de kilómetros de las costas de Guerrero y Colima, avanzando lentamente en dirección nor-noroeste.

Debido a su amplia circulación, se pronostican precipitaciones intensas en el suroeste de Guerrero, el centro y la costa de Michoacán, Colima y el oeste y suroeste de Jalisco.

Las autoridades advierten sobre la presencia de vientos fuertes y oleaje elevado que afectarán las zonas costeras de la región.

Huracán Vance se debilita en Guerrero con alerta en Colima y Michoacán por lluvias (Conagua Clima)

Huracán Vance se debilitó a categoría 1 en el Océano Pacífico

Conagua informó que el huracán Vance se ha debilitado de categoría 2 a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza sobre las aguas del Océano Pacífico.

El centro del huracán se localiza a aproximadamente 540 km al suroeste de Acapulco, Guerrero (y a 640 km al sur de Manzanillo, Colima).

Presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de hasta 185 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 9 km/h.

Sus bandas nubosas continúan reforzando el potencial de lluvias puntuales fuertes (acumulados de 25 a 50 mm), especialmente en la región suroeste de Guerrero.

En la franja costera de Guerrero se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h y un oleaje elevado de 3.0 a 4.0 metros de altura.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda llamó a no bajar la guardia ni confiarse, ya que se mantienen las condiciones de riesgo en el litoral, recomendando a la población y a la navegación marítima extremar precauciones.

Huracán Vance se debilita en Guerrero con alerta en Colima y Michoacán (@CNPC_MX / X )

Autoridades mantienen alerta en Guerrero, Colima, Jalisco y Michoacán por el huracán Vance

El Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil instan a la población en general y a la navegación marítima a extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades locales.

Se prevé que el huracán Vance mantenga su movimiento en dirección nor-noroeste / noroeste frente al litoral del Océano Pacífico.

Las proyecciones meteorológicas indican que el sistema perderá intensidad gradualmente hasta degradarse a tormenta tropical, calculando que esta transición ocurra alrededor del 28 de octubre cerca de Manzanillo, Colima.

Se anticipan lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) en el suroeste de Guerrero, en la costa y centro de Michoacán, en Colima y en las regiones oeste y suroeste de Jalisco. Para Oaxaca se proyectan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Se prevé mar picado con olas de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Guerrero y Michoacán, y de 2.0 a 3.0 metros en las costas de Colima y Jalisco.

Se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el litoral de Guerrero y Michoacán, así como rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Colima y Jalisco.