La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a buscar más austeridad para la institución.

“Todavía le podrían bajar un poquito eh, yo pago mi teléfono celular, por ejemplo” Claudia Sheinbaum

Desde la mañanera del 8 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum aseguró que “todavía le podrían bajar un poquito” a sus gastos.

Esto luego de que la presidenta presentara una comparación entre los gastos de la SCJN antes de la reforma al Poder Judicial con respecto a la nueva Corte.

Sheinbaum resalta austeridad de la nueva SCJN

Claudia Sheinbaum compartió que, a un año del inicio de una nueva SCJN, los ministros han mantenido un ejercicio con austeridad.

De acuerdo con la presidenta, las y los ministros reciben menos de la mitad de los recursos que se tenían previo a la reforma al Poder Judicial.

“Lo cierto es que es más de la mitad que reciben de menos los ministros de ahora que los de antes” Claudia Sheinbaum

Para ejemplificarlo, compartió una tabla comparativa de los gastos que tienen con respecto a la anterior SCJN y señaló que tienen menos de la mitad de los recursos.

De acuerdo con la presidenta, las y los ministros tienen un sueldo mensual bruto de 186 mil 485.75 pesos, mientras que en la anterior Corte éste era de 297 mil 403.77 pesos, es decir 110 mil 918.02 pesos de diferencia.

Otros gastos que se han modificado son:

Aguinaldo (40 días de sueldo): 584 mil 596 pesos/ 376 mil 961 pesos

Prima vacacional (10 días de sueldo): 95 mil 474.68 pesos/ 62 mil 162 pesos

Pago de defunción: un millón 189 mil 615.08 pesos/ 745 mil 944 pesos (correspondientes a 4 meses de sueldo básico)

Ayuda de gastos funerales: 30 mil pesos/ 35 mil pesos

Seguro de vida institucional: suma asegurada de 12 millones de pesos/ suma asegurada de 7 millones 459 mil 440 pesos (equivalente a 40 meses de sueldo básico)

Apoyo para servicio de peaje en autopista: ilimitado/ asignado a vehículos oficiales

Sheinbaum comparte los gastos que se eliminaron en la SCJN

Por otra parte, la presidenta compartió que la SCJN ha eliminado varios gastos que tenían las y los ministros anteriores.

Se trata de gastos por conceptos como: