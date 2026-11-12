La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo de paridad de género para las candidaturas a gubernaturas en las elecciones 2027.

Las reglas que fueron avaladas por unanimidad establecen que en las elecciones 2027, los partidos políticos deberán postular al menos nueve candidaturas encabezadas por mujeres.

Avala TEPJF reglas de paridad de género para candidaturas a gubernaturas en 2027

El TEPJF confirmó por unanimidad en su sesión del 10 de noviembre de 2026, el acuerdo INE/CG664/2026 que obliga a los partidos a postular al menos nueve mujeres en las 17 gubernaturas en 2027.

El fallo ratifica el procedimiento del INE para supervisar y verificar el cumplimiento de la paridad de género en las candidaturas a gubernaturas de los procesos locales 2026-2027.

Sala Superior del TEPJF (TEPJF Informa)

El TEPJF explicó que la paridad no se limita a un conteo numérico, pues el INE revisará que las metodologías de los partidos sean objetivas y que las mujeres no sean relegadas a entidades de baja competitividad.

A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, se determinó que no es indispensable imponer una metodología única nacional, pues el acuerdo ya exige requisitos comunes y una revisión integral.

Por ello, los partidos deberán informar al INE —antes de emitir convocatorias—, en qué entidades postularán mujeres y hombres y los criterios de competitividad que aplicarán.

Además, se rechazó una medida específica para Nuevo León solicitada por una asociación civil al considerar ineficaces sus planteamientos y aclaró que la sentencia no anticipa la validez de las candidaturas.

TEPJF faculta al INE revisar procesos de partidos

Cabe destacar que el acuerdo del TEPJF faculta al INE para que ejecute revisiones y correcciones a las metodologías que presenten los partidos para las 17 gubernaturas en las elecciones 2027.

Lo anterior debido a que la asociación civil que impugnó el acuerdo pedía parámetros comparables de competitividad y una medida afirmativa para Nuevo León, lo que fue declarado como ineficaz.

Fue ante dicha distintiva que Felipe de la Mata Pizaña sostuvo que exigir un método común no era indispensable, pues el acuerdo ya prevé requisitos de objetividad y verificabilidad.