El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) explora nuevas vías de cooperación internacional para fortalecer el acceso a la justicia electoral y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana.

Como parte de una visita de trabajo a Washington, D. C., el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, sostuvo reuniones con representantes del Instituto Nacional Demócrata (NDI), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los encuentros abordaron posibles intercambios técnicos y actividades de formación en transparencia, comunicación judicial, educación cívica y participación ciudadana.

TEPJF dialoga con el Instituto Nacional Demócrata

Durante la reunión con el Instituto Nacional Demócrata, el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz conversó con representantes de la organización sobre transparencia, rendición de cuentas y estrategias para mejorar la comunicación de los órganos jurisdiccionales.

Entre los temas analizados estuvieron el uso de lenguaje claro y herramientas digitales para explicar el funcionamiento de las instituciones y facilitar que la población conozca los mecanismos de protección de sus derechos político-electorales.

También se retomaron los antecedentes de colaboración en la Red Mundial de Justicia Electoral, cuya Secretaría Técnica permanente está a cargo del TEPJF, para identificar oportunidades de intercambio y formación especializada.

Instituto Republicano Internacional aborda participación política

En otro encuentro, representantes del Instituto Republicano Internacional intercambiaron perspectivas con el magistrado presidente sobre educación cívica, participación incluyente y vinculación de las instituciones públicas con las necesidades de la ciudadanía.

La agenda incluyó posibles actividades de capacitación sobre liderazgo de mujeres, participación política de mujeres y juventudes y conocimiento de los mecanismos para ejercer y defender los derechos político-electorales.

Asimismo, se analizaron estrategias de orientación para personas que enfrentan obstáculos geográficos, sociales, económicos o institucionales para acceder a la justicia.

Gilberto Bátiz durante visita de trabajo en Washington, D. C. (cortesía)

TEPJF y OEA exploran intercambios sobre observación electoral

La visita también incluyó una reunión con Gerardo de Icaza, responsable del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (DECO/OEA). El encuentro permitió abordar experiencias sobre justicia electoral, protección de derechos político-electorales y metodologías de observación electoral.

Entre las posibles áreas de colaboración se consideraron el intercambio de conocimientos jurisdiccionales y el aprovechamiento de las experiencias documentadas por las misiones de observación electoral de la OEA.

También se analizaron mecanismos para facilitar el acceso a la justicia de grupos históricamente excluidos o en situación de vulnerabilidad, con atención a los desafíos del proceso electoral 2026-2027.

Gilberto Bátiz participa en actividades electorales en Maryland

Como parte de la Misión Electoral para las Elecciones de Medio Término de Estados Unidos, el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz participó el 3 de noviembre en visitas a centros de votación en Maryland.

Estas actividades complementaron la agenda de intercambio sobre la organización de los comicios y las prácticas de participación democrática.

Con las reuniones en Washington, el TEPJF busca identificar oportunidades de colaboración con organismos internacionales para fortalecer la comunicación institucional, la formación especializada y el acceso de la ciudadanía a los mecanismos de justicia electoral.