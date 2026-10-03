Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto ante el TEPJF para revocar la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) contra Alejandro Moreno para eliminar publicaciones sobre Morena.

El proyecto del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señala que los mensajes del dirigente nacional del PRI no se tratarían de acusaciones, sino su opinión propio del debate.

Y apunta que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no explicó el por qué las publicaciones de Alito Moreno representarían una riesgo concreto, por lo que su opinión sería dogmática y superficial.

TEPJF propone revocar orden del INE contra Alito Moreno para eliminar publicaciones de Morena

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto ante el TEPJF para anular la orden del INE contra Alito Moreno, por al menos 15 publicaciones de Facebook y X hacia Morena.

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del TEPJF (Rogelio Morales Ponce / Rogelio Morales Ponce)

El proyecto de Reyes Rodríguez Mondragón podría discutirse en la Sala Superior del TEPJF el 7 de octubre, por lo que de aprobarse, las publicaciones de Alejandro Moreno y otros integrantes del PRI, podrían volver a redes sociales.

Ya que de acuerdo con el proyecto, las palabras utilizadas por Alejandro Moreno no consideran un delito de manera directa, ni un hecho concreto que se le atribuya a Morena, sino valoraciones políticas propias del debate.

Y si bien Reyes Rodríguez Mondragón las define como comentarios severos, son protegidos por la libertad de expresión, por lo que la protección debe extenderse a dichos comentarios, debido a que no refieren hechos materializados.

De momento, el dirigente nacional del PRI no se ha pronunciado sobre el proyecto del TEPJF, sin embargo, reiteró en publicación que las instituciones democráticas deben garantizar libertades y no censurar, como acusó al INE.

TEPJF rechaza que comentarios de Alito Moreno contra Morena estén amparados por inmunidad parlamentaria

Sin embargo, Reyes Rodríguez Mondragón rechazó que Alito Moreno y sus publicaciones contra Morena estén amparadas por su inmunidad parlamentaria como denunció ante organismos internacionales.

De acuerdo con el magistrado, la crítica no se transforma en actividad parlamentaria sólo por ser legislador, además, las publicaciones no significan una iniciativa o un punto de acuerdo.

Sino que es una crítica directa entre partidos políticos para desacreditar al grupo en el poder, por lo que Alejandro Moreno no tendría razón en su denuncia contra el INE en Suiza.