El nuevo Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos abrirá sus puertas a finales de mayo 2026 en la histórica Casa del Marqués del Apartado, situada en el Centro Histórico frente al Templo Mayor, CDMX.

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Cultura, busca preservar, visibilizar y proyectar el arte textil como una de las expresiones más profundas de las culturas originarias del país.

En mayo se abrirá el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la Casa del Marqués del Apartado

En la Casa del Marqués del Apartado, inmueble del siglo XVIII diseñado por el arquitecto Manuel Tolsá, se abrirá el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Se tata de un espacio cultural dedicado a la riqueza textil del país, con piezas provenientes de distintas regiones.

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, señaló que el museo contará con una superficie de 5 mil metros cuadrados distribuidos en tres niveles que albergarán más de 200 piezas textiles magistrales.

El objetivo principal del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos es establecer un punto de encuentro que dignifique el patrimonio vivo de las comunidades originarias y fomente la colaboración con diseñadores contemporáneos.

Además de las exhibiciones permanentes y temporales, el espacio ofrecerá áreas interactivas y zonas destinadas a la capacitación de artesanos.

La Casa del Marqués del Apartado no solo albergará exposiciones textiles, sino también un área arqueológica que permitirá a los visitantes conocer el contexto histórico del lugar.

El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos ofrecerá una experiencia integral

En su muestra permanente se exhibirán alrededor de 210 piezas textiles, además de espacios dedicados a exposiciones temporales de arte textil contemporáneo.

A lo largo de las salas se abordarán temas como:

El uso de telares

Fibras naturales

Tintes y técnicas de bordado

Procesos de innovación desarrollados desde las propias comunidades indígenas y afromexicanas

Habrá una sala audiovisual, desarrollada con apoyo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, donde se explicará la relación entre el medio ambiente y la vestimenta tradicional.

El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos ofrecerá una experiencia integral con:

Cafetería

Restaurante

Áreas lúdicas

Salas de exposiciones temporales

Espacios de capacitación

Áreas interactivas

Zonas de usos múltiples

Una bodega especializada

Este espacio estará dedicado a la preservación, exhibición y diálogo de la riqueza artesanal del país.

En ese museo no solo se podrá valor a las técnicas textiles tradicionales, sino que también se les abrirá las puertas a nuevas generaciones de diseñadores.

Además del enfoque textil, el museo integrará diversas expresiones artesanales de distintas regiones del país, como piezas de latón, vidrio, barro y fibras naturales.