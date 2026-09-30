Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, explicó por qué la tauromaquia quedó fuera de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, aprobada por el Senado de la República.

“Eso tiene que legislarlo cada estado, pero es una decisión de cada entidad de la República. En la Ciudad de México, por ejemplo, se tomó la decisión de que puede haber corridas, pero sin sacrificar al animal. Entonces, se da la apertura para que cada entidad de la República lo decida” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del miércoles 30 de septiembre, la mandataria señaló que corresponde a cada estado legislar sobre las corridas de toros, por lo que cada entidad puede decidir si permite o prohíbe esta práctica.

Senado aprueba Ley de Bienestar Animal sin prohibir la tauromaquia

Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum se producen después de que el Senado de la República aprobara la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que reconoce a los animales como seres sintientes, pero deja en manos de los estados la regulación de las corridas de toros y las peleas de gallos.

Con 115 votos a favor y uno en contra, el Senado avaló el dictamen que establece las bases para regular el trato y la protección de los animales.

La iniciativa fue aprobada después de una jornada de reuniones entre representantes del Gobierno de México, legisladores y miembros de Tauromaquia Mexicana.

De acuerdo con la agencia EFE, el abogado Salvador Arias explicó que, a última hora, se incorporó una reserva al artículo 78 para que los estados puedan decidir sobre las corridas de toros y las peleas de gallos, sin que estas prácticas queden prohibidas a nivel nacional.

La nueva legislación establece que los animales son “seres sintientes y sujetos de cuidado”.

Además, sus 125 artículos fijan las bases para regular el trato y la protección de los animales destinados a compañía, producción alimentaria, espectáculos, exhibición, investigación y enseñanza.

Entre otras disposiciones, la ley prohíbe la venta de animales en mercadillos y contempla la creación de un Directorio de Criaderos, Albergues, Refugios y Rescatistas, así como un padrón de personas infractoras.

¿Qué estados de México ya tienen legislada la tauromaquia?

Al menos cinco estados de México han prohibido las corridas de toros mediante legislaciones estatales. En otras entidades, como la Ciudad de México, esta actividad continúa permitida bajo determinadas condiciones.

Los estados que han prohibido la tauromaquia son:

Sonora: prohibió las corridas de toros en 2013.

Guerrero: estableció la prohibición en 2014.

Coahuila: prohibió esta práctica en 2015.

Quintana Roo: prohibió las corridas de toros en 2019, así como las peleas de gallos.

Michoacán: en 2025 prohibió los espectáculos violentos con animales, aunque mantuvo permitidas las peleas de gallos.

En contraste, la Ciudad de México mantiene permitidas las corridas de toros bajo un esquema que prohíbe sacrificar al animal durante el espectáculo, tal como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

De esta manera, la nueva Ley de Bienestar Animal establece un marco general de protección, pero mantiene en manos de cada entidad federativa las decisiones sobre la regulación de la tauromaquia.