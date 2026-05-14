El Congreso de Hidalgo realizó el foro “Por la defensa de nuestras tradiciones: tauromaquia, herencia viva en Hidalgo”, un encuentro donde legisladores, especialistas, representantes taurinos y médicos veterinarios discutieron el futuro de diversas prácticas culturales que forman parte de la identidad del estado.

El evento fue impulsado por el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante y reunió a distintas posturas alrededor de la tauromaquia, peleas de gallos y otras expresiones tradicionales que buscan ser reconocidas como patrimonio cultural inmaterial de la entidad.

Tauromaquia en Hidalgo divide opiniones, pero Congreso apuesta por diálogo abierto

Durante su intervención, el legislador señaló que el objetivo principal fue abrir un espacio de diálogo plural para escuchar a todos los sectores involucrados y aportar elementos técnicos, jurídicos y culturales al análisis legislativo que actualmente se desarrolla en el Congreso local.

La iniciativa presentada contempla incluir dentro del patrimonio cultural hidalguense prácticas como la tauromaquia, el pulque, la barbacoa, el ximbó, los tianguis tradicionales y la medicina ancestral, al considerar que forman parte de la historia y del tejido comunitario de distintas regiones del estado.

Tauromaquia, pulque y barbacoa buscan reconocimiento cultural en Hidalgo (cortesía)

Uno de los temas centrales del foro fue la defensa de la llamada fiesta brava como actividad ligada a la tradición y economía local. Participantes relacionados con asociaciones taurinas y especialistas en medicina veterinaria expusieron argumentos científicos y jurídicos para respaldar la continuidad de esta práctica en Hidalgo.

Entre las ponencias destacó la participación de expertos que cuestionaron estudios utilizados para promover restricciones a la tauromaquia en otros estados del país. Además, representantes del sector taurino insistieron en que la actividad genera empleos, mantiene vivas ferias regionales y representa una fuente de ingresos para distintas comunidades.

Tauromaquia, pulque y barbacoa buscan reconocimiento cultural en Hidalgo (cortesía)

Asimismo, se abordó el impacto cultural y social de las tradiciones populares en municipios hidalguenses, especialmente en localidades donde las festividades giran en torno a actividades ecuestres, corridas de toros o ferias patronales.

Por su parte, la diputada Mónica Leanett Reyes Martínez afirmó que este tipo de encuentros permiten escuchar las distintas voces presentes en la sociedad hidalguense y enriquecen el debate legislativo sobre temas culturales y sociales.

Tauromaquia, pulque y barbacoa buscan reconocimiento cultural en Hidalgo (cortesía)

Mientras que integrantes de asociaciones taurinas señalaron que cualquier decisión relacionada con la prohibición o regulación de estas actividades debe considerar la opinión de las comunidades involucradas y el impacto económico que tendría en diversas regiones del estado.

El debate sobre la tauromaquia y las tradiciones populares continúa creciendo en distintos congresos locales del país, mientras sectores animalistas, culturales y económicos mantienen posturas encontradas sobre el futuro de estas prácticas en México.