Luego de no resultar favorecida en las encuestas internas, Judith Díaz reconoció a Clara Luz Flores por su designación como la coordinadora de Morena en Nuevo León.

“Le deseamos mucho éxito a @claraluzflores, quien encabezará los trabajos de nuestro movimiento rumbo a 2027″ Judith Díaz

Así lo expresó la senadora con licencia por medio de un mensaje que compartió en sus redes, en el que deseó todo el éxito a Clara Luz Flores de cara al 2027.

Cabe destacar que Judith Díaz fue una de las aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación y la soberanía nacional de Morena en Nuevo León.

Judith Díaz desea éxito a Clara Luz Flores con Morena en Nuevo León

En la presentación del último bloque de coordinadores estatales, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que Clara Luz Flores ganó la encuesta en Nuevo León.

Tras ello, una de las aspirantes a la coordinación del partido rumbo a la contienda electoral del siguiente año, la senadora con licencia, Judith Díaz, reconoció los resultados de la encuesta.

Judith Díaz desea éxito a Clara Luz Flores (@Judith_Diaz/X)

En su publicación, la legisladora federal extendió un agradecimiento a todos los que la apoyaron en el proceso y deseó éxito a Clara Luz Flores en la nueva encomienda que tendrá.

Finalmente, Judith Díaz resaltó que desde el Senado de la República, los legisladores de Morena van a seguir trabajando a favor del bienestar del estado de Nuevo León y todo el pueblo de México.

Clara Luz Flores fue designada como coordinadora de Morena en Nuevo León

El mensaje de Judith Díaz con el que reconoció a Clara Luz Flores como coordinadora de Morena en Nuevo León, se dio luego de que la dirigencia nacional del partido informó que ganó la encuesta.

En la contienda interna de cara a las elecciones 2027, la virtual candidata a la gubernatura superó a otros aspirantes que participaron en el proceso de selección interno:

Andrés Mijes, alcalde con licencia del municipio de Escobedo

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, exalcalde de Monterrey

Blanca Judith Díaz Delgado, senadora con licencia de Morena

Waldo Fernández González, senador con licencia de Morena

Jesús Elizondo Salazar, diputado con licencia de Morena

Tatiana Clouthier Carrillo, extitular del Instituto del IME y exsecretaria de Economía federal