Al ser designada coordinadora de Morena en Nuevo León rumbo a las elecciones 2027, Clara Luz Flores, hizo un llamado a la unidad en busca de lograr que llegue la transformación al estado.

“Hoy nos unimos como uno solo para lograr que la cuarta transformación llegue a Nuevo León” Clara Luz Flores

Así lo pidió durante el acto oficial en el que la dirigencia nacional del partido informó que la virtual candidata al gobierno del estado ganó las encuestas del proceso interno de selección.

De la misma forma, Clara Luz Flores resaltó que lo que necesita Nuevo León es un gobierno con vocación de servicio, honesto y sobre todo que tenga cercanía con la gente.

Morena elige a Clara Luz Flores como coordinadora en Nuevo León (Eduardo Díaz)

Clara Luz Flores pide unidad tras ser elegida coordinadora de Morena en Nuevo León

El lunes 28 de septiembre, la dirigencia nacional de Morena presentó los resultados de las encuestas en Nuevo León para definir a su coordinador estatal rumbo a las elecciones 2027.

En el acto, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández, informó que la ganadora de la contienda interna fue Clara Luz Flores, quien dio su primer mensaje tras ser nombrada.

En él, hizo un llamado a la unidad, pues tras agradecer a sus compañeros que participaron en el proceso, destacó que Nuevo León requiere de total integración para que llegue la transformación.

“Nuevo León necesita unidad, pero también necesita transformación. La unidad y la transformación que necesita Nuevo León no significa un único pensamiento; significa una unión de muchos pensamientos posibles” Clara Luz Flores

En ese sentido, destacó que su encargo como coordinadora significa la unión de diversas perspectivas, pues el puesto no implica que sea una sola persona la que se encargue de dirigir el rumbo del proyecto.

Asimismo, resaltó que no solo se necesita de los aspirantes que participaron en la contienda, sino de los militantes y familias, por lo que pidió no desaprovechar la oportunidad de llevar la transformación.

Clara Luz Flores quiere un Nuevo León con gobiernos honestos

Tras llamar a la unidad para llevar la transformación a Nuevo León, Clara Luz Flores garantizó que como coordinadora de Morena en el estado está obligada a escuchar todas las voces.

En especial porque, dijo, Nuevo León es un estado con muchas necesidades y problemas, en especial por la corrupción que dijo, se enfrentará con esperanza y cohesión.

Para ello, resaltó que se necesita establecer una forma de gobernar cercana a la población, que atienda las causas de los problemas y dé solución a las necesidades básicas.

“Queremos que en Nuevo León haya gobiernos honestos, de resultados, cercanos, con método e incansables como nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum” Clara Luz Flores

Asimismo, expuso que para ello es necesario impulsar un gobierno honesto que tome como ejemplo el trabajo que ha llevado a cabo a nivel federal la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, tras insistir en llamar a la unidad porque Nuevo León necesita las ”ideas y la experiencia de todas y todos”, dijo estar al “al servicio de la transformación, al servicio de mi movimiento”.