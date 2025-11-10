TV Azteca denunció hostigamiento por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ante una revisión de las condiciones laborales de sus empleados.

De acuerdo con la televisora, esta inspección se trata de una “ofensiva contra la libertad de prensa y expresión” que calificó como una acción coordinada planeada contra medios de comunicación.

Sin embargo, la STPS señaló que se trató de una acción que forma parte del Programa Anual de Inspección, que se aplica en todas las ramas productivas del país y no de un asunto contra TV Azteca.

TV Azteca denuncia hostigamiento de STPS con inspección “dolosa”

A través de redes sociales, TV Azteca denunció una ofensiva contra la libertad de expresión luego de que el pasado viernes 7 de noviembre, trabajadores de la STPS se presentaron para realizar una inspección.

“Personal de esa dependencia se presentó en las instalaciones de TV Azteca para llevar a cabo una inspección tan extraordinaria como dolosa, una clara muestra del poder del Estado contra el periodismo libre y comprometido con la verdad. No fue un hecho aislado contra un medio de comunicación, fue una acción coordinada y perfectamente planeada” TV Azteca

De acuerdo con TV Azteca, se trató de una visita irregular y opaca, pues no explicó los motivos específicos de la revisión.

Asimismo, la televisora resaltó que dicha inspección se dio solo un día después de que se publicara un reportaje sobre la seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el acto de acoso que sufrió.

Por otra parte, advirtió que la amplitud del Programa Anual de Inspección de la Secretaría del Trabajo para el 2025 podría abrir las puertas para el “uso discrecional de las revisiones como herramienta política”.

Además, afirmó que con la revisión que tuvo el viernes pasado, se alimentan las sospechas de que “la autoridad está usando todo el poder del Estado contra los medios incómodos”.

Los medios de comunicación enfrentamos una nueva y grave ofensiva contra la libertad de prensa y expresión en #México.



Infodemia desmiente acusaciones de hostigamiento; revisiones forman parte de programa anual

Luego de las denuncias de TV Azteca, así como de Reforma, empresa que también recibió la visita de la STPS, Infodemia desmintió las acusaciones de hostigamiento.

A través de sus redes sociales, recordó que las inspecciones realizadas por la Secretaría del Trabajo forman parte del Programa Anual de Inspección, “que se aplica en todas las ramas productivas del país cada año”.

Asimismo, reiteró que el trabajo realizado por la STPS “no guarda ninguna relación con la actividad o contenido de ningún medio de comunicación, sino con base en las denuncias recibidas, las estrategias preventivas y los criterios establecidos en la Ley Federal del Trabajo”.