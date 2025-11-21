El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada del frente frío 16; te decimos los estados afectados y el pronóstico.
De acuerdo con las autoridades, el frente frío 16 coincidirá con la primera tormenta invernal, por lo que al menos 12 estados presentarán condiciones climáticas adversas.
Estados afectados por el Frente Frío 16, según alerta del SMN
Hoy jueves 20 de noviembre, el SMN alertó por el arribo del frente frío 16. Según señalaron las autoridades, los 12 estados que se verán afectados son:
Lluvias muy fuertes:
- Baja California (zona norte y centro)
Lluvias fuertes:
- Sonora (zona noroeste)
Chubascos:
- Baja California Sur
- Chiapas
- Coahuila
- Guerrero
- Nuevo León
- Oaxaca
- Quintana Roo
- Tamaulipas
- Veracruz (principalmente en Papaloapan y Olmeca)
Lluvias aisladas:
- Campeche
- CDMX
- Estado de México
- Guanajuato
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Puebla
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
El SMN precisó que las lluvias serán provocadas debido a que el frente frío 16 y la primera tormenta invernal del año, estarán acompañadas por la entrada de humedad, un río atmosférico, y del sistema frontal número 15.
Pronóstico del clima por Frente Frío 16
El SMN alertó que en su pronóstico del clima, que el frente frío 16 provocará bajas temperaturas este viernes 21 de noviembre de 2025.
Las bajas temperaturas afectarán principalmente el norte de México, siendo los siguientes los estados más afectados:
Temperaturas de hasta -10 grados con heladas:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Sonora
Temperaturas de hasta -5 grados con heladas:
- Estado de México
- Puebla
- Tlaxcala
- Zacatecas
Temperaturas de 0 a 5 grados:
- Aguascalientes
- Coahuila
- Guanajuato
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Nuevo León
- Oaxaca
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Veracruz
La alerta emitida por el SMN advierte que las bajas temperaturas estarán acompañadas por rachas de viento, por lo que es importante estar abrigado para evitar complicaciones.
Puntualmente se prevé que las zonas afectadas sean:
Vientos de hasta 60 kilómetros por hora (km/h):
- Baja California
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Oaxaca
- Sonora
- Tamaulipas
Rachas de hasta 50 km/h:
- Campeche
- Chihuahua
- Durango
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas