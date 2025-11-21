El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada del frente frío 16; te decimos los estados afectados y el pronóstico.

De acuerdo con las autoridades, el frente frío 16 coincidirá con la primera tormenta invernal, por lo que al menos 12 estados presentarán condiciones climáticas adversas.

Estados afectados por el Frente Frío 16, según alerta del SMN

Hoy jueves 20 de noviembre, el SMN alertó por el arribo del frente frío 16. Según señalaron las autoridades, los 12 estados que se verán afectados son:

Lluvias muy fuertes:

Baja California (zona norte y centro)

Lluvias fuertes:

Sonora (zona noroeste)

Chubascos:

Baja California Sur

Chiapas

Coahuila

Guerrero

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Tamaulipas

Veracruz (principalmente en Papaloapan y Olmeca)

Lluvias aisladas:

Campeche

CDMX

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

El SMN precisó que las lluvias serán provocadas debido a que el frente frío 16 y la primera tormenta invernal del año, estarán acompañadas por la entrada de humedad, un río atmosférico, y del sistema frontal número 15.

Frente frío 25 en México (Yerania Rolón Rolón/Cuartoscuro)

Pronóstico del clima por Frente Frío 16

El SMN alertó que en su pronóstico del clima, que el frente frío 16 provocará bajas temperaturas este viernes 21 de noviembre de 2025.

Las bajas temperaturas afectarán principalmente el norte de México, siendo los siguientes los estados más afectados:

Temperaturas de hasta -10 grados con heladas:

Baja California

Chihuahua

Durango

Sonora

Temperaturas de hasta -5 grados con heladas:

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Zacatecas

Temperaturas de 0 a 5 grados:

Aguascalientes

Coahuila

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Oaxaca

Querétaro

San Luis Potosí

Veracruz

Frío en México (Graciela López Herrera)

La alerta emitida por el SMN advierte que las bajas temperaturas estarán acompañadas por rachas de viento, por lo que es importante estar abrigado para evitar complicaciones.

Puntualmente se prevé que las zonas afectadas sean:

Vientos de hasta 60 kilómetros por hora (km/h):

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Oaxaca

Sonora

Tamaulipas

Rachas de hasta 50 km/h:

Campeche

Chihuahua

Durango

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Zacatecas