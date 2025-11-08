La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un comunicado en el que se advierte que el Frente Frío 13 traerá bajas temperaturas, ingresando durante la noche de este 8 y mañana del 9 de noviembre 2025.

El Frente Frío ingresará sobre el norte y noreste de México, ocasionando lluvias intensas, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura, por lo que es necesario que conozcas lo estados que deben tomar precauciones.

¿Cuáles serán los estados que deben tomar precauciones por el Frente Frío 13?

Entre los estados que deben tomar precauciones por pronóstico de lluvias torrenciales, se encuentran:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

De igual manera, se esperan lluvias intensas y bajas temperaturas en:

Puebla

Campeche

Quintana Roo

En cuanto a lluvias muy fuertes, acompañadas de bajas temperaturas y posibles deslaves, se esperan afectaciones en los estados de:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Querétaro

Yucatán

Para el domingo 9 de noviembre, el Frente Frío 13 se desplazará rápidamente hacia sureste, donde se esperan los efectos más significativos con lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Asimismo, se esperan lluvias intensas de 75 a 150 mm en:

Puebla

Campeche

Quintana Roo

Además, lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en los estados de:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Querétaro

Yucatán

Se enciende alerta gris en Veracruz por presencia del Frente Frío 13

El Frente Frío 13 y la masa de aire ártico que lo impulsa, provocaron la activación de la alerta gris en Veracruz en fase de Organización, lo que significa lluvias y descenso de temperaturas.

En su comunicado oficial, se indica que entre el domingo 9 y el lunes 10 de noviembr e se esperan lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de vientos.

Las condiciones más severas se esperan en la región costera central y sur, así como en las zonas montañosas centrales del estado.

La alerta gris fue activada desde el jueves 6 de noviembre de 2025, por lo que autoridades encabezan labores de prevención entre la población ante situaciones como:

Crecida de ríos/arroyos

Encharcamiento e inundaciones

Deslaves, deslizamientos de tierra y derrumbes

Destechamiento de casas

Caídas de árboles, anuncios, espectaculares

Suspensión de servicios estratégicos

Oleaje elevado

Recomendaciones ante la llegada del Frente Frío 13

Entre las recomendaciones para la población por el Frente Frio 13, se encuentran:

Mantente atento a los avisos del SMN y las autoridades de protección civil

Evita cruzar ríos, arroyos o calles inundadas

Asegura techos, láminas y objetos sueltos ante los vientos fuertes

Abrígate adecuadamente y evita cambios bruscos de temperatura

No utilices anafres, braseros o calefactores en espacios cerrados, ya que pueden causar intoxicación por monóxido de carbono

Protege a niñas, niños, personas mayores, enfermos crónicos y mascotas del frío

Ante la presencia de lluvias minimiza la movilidad

Mantente en un lugar seguro

Si habitas cerca de afluentes y laderas revisa las rutas de evacuación e identifica los refugios temporales cercanos a tu localidad

En caso de emergencia, comunícate al 911 o con tu unidad local de protección civil