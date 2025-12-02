El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que las temperaturas en México podrían llegar a los -10 grados durante este martes 2 de diciembre.

De acuerdo con los pronósticos, las bajas temperaturas afectarán a más de 15 grados, provocando heladas en las zonas serranas del país.

Bajas temperaturas afectarán gran parte del territorio mexicano este 2 de diciembre

El SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como Protección Civil, advirtió que las bajas temperaturas afectarán gran parte del país desde la madrugada el martes 2 de diciembre.

De -10 grados a -5 grados con heladas en:

Chihuahua (zona serrana)

Durango (zona serrana)

De -5 grados a 0 grados con heladas en:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

De 0 grados a 5 grados en:

Coahuila (zona serrana)

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Los pronósticos climatológicos señalan que las bajas temperaturas serán provocadas por la presencia de una masa de aire polar que acompaña al Frente Frío 17, en combinación con humedad proveniente del Pacífico.

Frío en México (Crisanta Espinosa Aguilar)

Debido a esto, también se espera la probabilidad de algunas lluvias en algunos estados de la República Mexicana:

Lloviznas:

Sinaloa

Nayarit

Lluvias ligeras:

Colima

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Puebla

Lluvias escasas en:

Estado de México

Tabasco

Yucatán

Por tal motivo, es importante estar bien abrigado y estar alerta de la información que proporcionen las dependencias de Protección Civil locales y estatales.