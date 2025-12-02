El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que las temperaturas en México podrían llegar a los -10 grados durante este martes 2 de diciembre.
De acuerdo con los pronósticos, las bajas temperaturas afectarán a más de 15 grados, provocando heladas en las zonas serranas del país.
Bajas temperaturas afectarán gran parte del territorio mexicano este 2 de diciembre
El SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como Protección Civil, advirtió que las bajas temperaturas afectarán gran parte del país desde la madrugada el martes 2 de diciembre.
De -10 grados a -5 grados con heladas en:
- Chihuahua (zona serrana)
- Durango (zona serrana)
De -5 grados a 0 grados con heladas en:
- Baja California
- Sonora
- Zacatecas
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
De 0 grados a 5 grados en:
- Coahuila (zona serrana)
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
Los pronósticos climatológicos señalan que las bajas temperaturas serán provocadas por la presencia de una masa de aire polar que acompaña al Frente Frío 17, en combinación con humedad proveniente del Pacífico.
Debido a esto, también se espera la probabilidad de algunas lluvias en algunos estados de la República Mexicana:
Lloviznas:
- Sinaloa
- Nayarit
Lluvias ligeras:
- Colima
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Puebla
Lluvias escasas en:
- Estado de México
- Tabasco
- Yucatán
Por tal motivo, es importante estar bien abrigado y estar alerta de la información que proporcionen las dependencias de Protección Civil locales y estatales.