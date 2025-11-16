El Frente Frío Número 14 se desplazará en las siguientes horas sobre el noroeste de la República Mexicana, por lo que se esperan heladas para la madrugada del domingo 16 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío 14, en interacción con circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, provocará:

Descenso de las temperaturas

Rachas de viento de 80 km/hr en el noroeste de México

Probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes

Frente Frío 14: se esperan heladas la madrugada del 16 de noviembre (Yazmin Betancourt)

¿En qué estados hará frío por el Frente Frío 14 el 16 de noviembre?

Para el domingo 16 de noviembre, el Frente Frio 14 ingresará frente a la costa suroeste de Estados Unidos, dejando lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua y Durango.

Por su parte, se esperan lluvias y chubascos en:

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

En tanto, las temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas se sentirán en los siguientes estados durante la madrugada del lunes:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Por su parte, habrá temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Morelos

Puebla

Veracruz

En cuanto a temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Ciudad de México

Oaxaca