El Frente Frío Número 14 se desplazará en las siguientes horas sobre el noroeste de la República Mexicana, por lo que se esperan heladas para la madrugada del domingo 16 de noviembre de 2025.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío 14, en interacción con circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, provocará:
- Descenso de las temperaturas
- Rachas de viento de 80 km/hr en el noroeste de México
- Probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes
¿En qué estados hará frío por el Frente Frío 14 el 16 de noviembre?
Para el domingo 16 de noviembre, el Frente Frio 14 ingresará frente a la costa suroeste de Estados Unidos, dejando lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua y Durango.
Por su parte, se esperan lluvias y chubascos en:
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
En tanto, las temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas se sentirán en los siguientes estados durante la madrugada del lunes:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
Por su parte, habrá temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:
- Zacatecas
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
En cuanto a temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Oaxaca