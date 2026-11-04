En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy miércoles 4 de noviembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida por este organismo permite conocer datos de gran relevancia como el epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados en territorio nacional.

Temblor hoy Chiapas: sismo de magnitud 4.0 sacude el noroeste de Cintalapa

Un sismo de magnitud 4.0 se registró durante la madrugada de hoy 4 de noviembre de 2026 a las 01:52 horas en el estado de Chiapas.

El epicentro tuvo lugar a 47 kilómetros al noroeste del municipio de Cintalapa, según información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional.

Adicional, precisó que el temblor de 4.0 en el estado de Chiapas contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 16.96

Longitud: -94.07

Profundidad: 147 km

Temblor hoy Chiapas (SSN)

Aunque este sismo no superó los límites ni activó la alerta sísmica, Protección Civil pide recordar las medidas de prevención en caso de temblor:

Tener una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales, así como una copia de ellos en una memoria USB.

Cortar el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas en la red.

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos.

Dirígete a los puntos que sirvan como punto de encuentro para ti y tu familia.

Recuerda que es muy importante mantener la calma en caso de un sismo fuerte, además de alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.