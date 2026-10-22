En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy jueves 22 de octubre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida por el organismo permite conocer información relevante como el epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados en territorio nacional.

Sismo hoy jueves 22 de octubre de 2026 en México

Hasta las 04:25 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo que se haya detectado en México hoy jueves 22 de octubre.

Sin embargo, esto no significa que no se haya registrado un sismo dentro del territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor fue de magnitud muy baja.

Ante este escenario, la información de estos temblores se procesa y puede darse a conocer más tarde una vez que se haya recopilado en su totalidad.

Sismo hoy jueves 22 de octubre de 2026 en México (Especial)

Aunque el Servicio Sismológico Nacional no compartió información de un importante sismo en la madrugada de hoy jueves 22 de octubre, Protección Civil insta a recordar las medidas de prevención en caso de temblor:

Tener una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Cortar el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Define puntos que sirvan de encuentro para ti y tu familia

Recuerda siempre mantener la calma en caso de un sismo fuerte, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.