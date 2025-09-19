El mensaje enviado por el Sistema de Alertamiento Masivo llegó en punto de las 12:00 a millones de usuarios de celular en México con motivo del Segundo Simulacro Nacional 2025.

Se estima que la alerta llegó a los celulares de 80 millones de usuarios y usuarias como parte del simulacro nacional que se realizó el viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas.

Alerta presidencial 2025-09-19 12:00 ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025 Mensaje que llegó a celulares

Alerta del Simulacro Nacional 2025 CDMX (Cortesía)

El mensaje llegó a los celulares con un sonido y vibración distintiva, sin importar si los usuarios tenían saldo, datos móviles o servicio activo.

Alerta en CDMX: mensaje de simulacro nacional llegó a todos los celulares

El Sistema de Alertamiento Masivo se probó el 19 de abril de 2025 en la Zona Metropolitana del Valle de México con una cobertura de 98%.

En caso de que la alerta no se hubiera activado en tú teléfono móvil, puedes llamar al 079 o configurarla:

Android: Ajustes, notificaciones, ajustes avanzados, alertas de emergencia inalámbricas y activar la opción.

Apple: Configuración, notificaciones y en la parte inferior se encuentran las opciones que deben ser activadas.

De acuerdo con lo que se dio a conocer que con la alerta en celulares se busca ganar segundos indispensables para salvaguardar la vida y el bienestar de la población.

¿Cómo funciona la alerta sísmica en celulares?

La alarma en celulares está apoyada por el sistema de Alertas de Emergencia por Celular (Cell Broadcast).

Esta tecnología permite a las autoridades enviar mensajes prioritarios de forma inmediata a todos los dispositivos en determinada área geográfica.

Esto garantiza que la alerta llegue a la población sin costo alguno y sin necesidad de conexión a internet.

Incluso en caso de que el celular se encuentre en modo silencio se activará en caso de ser necesario.

Este sistema de aviso no es un mensaje de texto, sino una notificación que llega al teléfono con un sonido distintivo.

El sonido es diferente al de la alerta sísmica que se reproduce en los sistemas de altavoces distribuidos en diferentes estados del país.

Y es que el objetivo es diferenciarlos y que las personas puedan identificarlo para poder actuar de manera adecuada.

México es el cuarto país del mundo en implementar este sistema de alerta que avisa sobre fenómenos naturales que pueden poner en riesgo la vida de las personas, seguido de:

Estados Unidos

Canadá

Chile