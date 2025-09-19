El Simulacro Nacional 2025 se desarrolló este viernes 19 de septiembre que ya dejó a su paso un susto, alerta y memes que lo convirtieron en tendencia en redes sociales.

En punto de las 12:00 horas en un aniversario más de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, el Simulacro Nacional 2025 ya dejó memes.

Entre los principales temas que abordan los memes estelariza el sonido en los celulares de la alerta por el Simulacro Nacional 2025 por el susto que generó a los internautas.

Memes por el Simulacro Nacional 2025 (Especial)

El Simulacro Nacional 2025 se desarrolla en 1905 inmuebles de México, mientras que se estima que cerca de 80 millones de teléfonos celulares recibieron a alerta por el mismo.

Con el mensaje “ESTO ES UN SIMULACRO- Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025″ y un sonido fuerte fue que los usuarios publicaron en redes sociales el miedo que los hizo sentir.

Entre los memes destacan aquellos que replican el mensaje expresando su temor.

Meme del Simulacro Nacional 2025 (Especial)

Meme del Simulacro Nacional 2025 (Especial)

Así como los que aprovechan la situación para enviar mensajes a la persona que extrañan.

Memes por el Simulacro Nacional 2025 (Especial)

Otros recuerdan escenas de la popular serie de televisión ‘The Office’ cuando hay un simulacro por incendio y los personajes reaccionan de diferentes formas, pero principalmente con pánico.

Memes por el Simulacro Nacional 2025 (Especial)

Incluso están aquellos memes que se preocupan por sus perritos ya que ilustran un tipo manual que dice “Cómo hablar con tu perro acerca de los sismos del 19 de septiembre”.

Meme del Simulacro Nacional 2025 (Especial)

En tanto otros usuarios recuerdan esta fecha del 19 de septiembre como uno de los días más preocupantes que ha tenido México en su historia debido a la magnitud de los sismos de 1985 y 2017 donde no sólo hubo pérdidas materiales, sino también de cientos de vidas humanas.