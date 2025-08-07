¡Prepárate! El Gobierno de México anunció el Segundo Simulacro Nacional 2025 y activará por primera vez en todo México una alerta sísmica en tu celular.

El gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó la realización del segundo Simulacro Nacional 2025, un ejercicio clave para fortalecer la cultura de la prevención en todo el país.

A continuación, te contamos en qué fecha se llevará a cabo, a qué hora y todos los detalles de este ejercicio de prevención.

Segundo Simulacro Nacional 2025: Llegará mensaje a celulares de todo México

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, anunció que el próximo 19 de septiembre no solo sonarán las alertas sísmicas tradicionales, sino que, por primera vez, se activará el Sistema Nacional de Alertamiento a través de telefonía celular.

En memoria del sismo de 1985, Velázquez Alzúa indicó que será la primera vez que el mensaje de alertamiento vía mensaje de texto llegará a los dispositivos móviles de los habitantes de todo México.

La funcionaria informó que el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas cerca de 80 millones de celulares en las 32 entidades del país recibirán un mensaje de alerta como parte del Segundo Simulacro Nacional.

Pero, ¿qué dirá el mensaje de texto? Las autoridades de Protección Civil indicaron que la leyenda que llegará a los celulares es el siguiente: “SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL 2025. ESTE ES UN MENSAJE DE PRUEBA”.

Laura Velázquez precisó que el sistema de alertamiento será gratuito, por lo que no se requiere tener saldo ni datos para internet, así como tampoco se requerirá descargar ninguna aplicación para ser recibido.

Estos mensajes, apuntó, buscan advertir sobre emergencias como sismos u otras amenazas hacia la población civil.

Aclaró que este sistema de alertamiento no busca sustituir medios tradicionales de avisos como altavoces, redes sociales, la radio o la televisión .

“Viene a complementar y a reforzar nuestras capacidades de información y difusión sobre alguna amenaza”, agregó la titular de Protección Civil Nacional.

Segundo Simulacro Nacional 2025 (Especial)

Segundo Simulacro Nacional 2025 tendrá una hipótesis de sismo magnitud 8.1

El Segundo Simulacro Nacional manejará una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán con efectos previstos en varios estados, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Así que no lo olvides, la fecha y hora del Segundo Simulacro Nacional 2025 serán: