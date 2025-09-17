El 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, por lo que te decimos cómo activar la alerta sísmica en tu iPhone o Android.

Durante la Mañanera del Pueblo con Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, se reveló cómo se puede activar la alerta sísmica para el Segundo Simulacro Nacional 2025.

Así puedes activar la alerta sísmica para el Simulacro Nacional 2025 en iPhone o Android

Tal y como se dijo, como cada año, el próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, en donde se prevé que la alerta sísmica llegue a los teléfonos celulares de los capitalinos.

Pero ¿cómo se puede activar la alerta sísmica en iPhone o en Android? Si bien los dispositivos traen esta configuración de fábrica, en caso de no estar activada puedes realizarlo de la siguiente manera:

¿Cómo activar la alerta sísmica en Android?

Entrar a ajustes > Notificaciones Ir a ajustes de emergencia inalámbrica Activar la opción

¿Cómo activar la alerta sísmica en iPhone?

Ir a Configuración > Notificaciones Alertas gubernamentales Activar las opciones de alertas

En caso de tener dudas de cómo se activa la alerta sísmica en los dispositivos Android o iPhone, se puede marcar al 079 para ser orientados.

La alerta sísmica que se emitirá el próximo 19 de septiembre, se probó por primera vez el pasado 19 de abril del 2025.

Esta alerta sísmica envía la alerta a todos los teléfonos celulares en una zona geográfica en situaciones de emergencia.