El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, en donde llegará una alerta a tu celular, por lo que te decimos cómo sonará.

Pues a través de la Mañanera, el Gobierno de Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, reveló los protocolos y detalles para el Segundo Simulacro Nacional 2025 de este 19 de septiembre.

Así sonará la alerta sísmica en tu celular durante el Segundo Simulacro Nacional 2025

Tras el éxito del primer Simulacro Nacional 2025 del pasado 19 de abril 2025, este 19 de septiembre se desplegará la alerta sísmica en todos los celulares.

Y para que no te asustes por la alerta que llegará a tu celular, la Coordinación Nacional de Protección Civil, compartió un video de cómo se escuchará durante el Simulacro Nacional 2025.

El 19 de septiembre a las 12:00 h (centro), durante el #SegundoSimulacroNacional2025, podría sonar una alerta en tu celular. 🤳🔊



Así se escuchará 👉 pic.twitter.com/3Bfm4PZMYY — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 16, 2025

De acuerdo a la información, este Simulacro Nacional 2025 del próximo 19 de septiembre, se llevará a cabo en punto de las 12:00 horas, tiempo CDMX.

La alerta sísmica que llegará a todos los celulares, será un mensaje acompañado de un pitido anunciando este Segundo Simulacro Nacional 2025.

No se necesita saldo o alguna aplicación especial para que te llegue esta alerta a tu celular, solo habrá que asegurarse de contar con suficiente batería para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025.