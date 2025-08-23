El amparo que solicitó el ex gobernador de Michoacán contra su orden de aprehensión perdió efecto, tal como determinó una jueza; Silvano Aureoles podría ser detenido.

La suspensión del amparo de Silvano Aureoles se da después de que el perredista no se presentara a su audiencia el miércoles 20 de agosto en el Reclusorio Oriente de Ciudad de México (CDMX).

Silvano Aureoles está siendo buscado por el desvío de 3 mil millones de pesos durante su gestión en Michoacán de 2015 a 2021, por el cual también imputaron a otros funcionarios de su gobierno.

Silvano Aureoles: amparo que evitaba su detención pierde efecto

La jueza Novena de Distrito en Materia Penal de la CDMX, Jovita Vargas Alarcón, dejó sin efecto el amparo solicitado por Silvano Aureoles el pasado 15 de agosto.

Por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) puede ejecutar su orden de aprehensión como confirmó el agente del Ministerio Público, Julio Cobos, quien está a cargo del caso contra Silvano Aureoles.

El amparo de Silvano Aureoles fue concedido el lunes 18 de agosto, sin embargo, la jueza Vargas determinó el jueves 21 de agosto que no procedía dicha medida cautelar por la aplicación de los siguientes artículos de la Ley de Amparo:

140

144

145

y el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles

Sin embargo, el agente del Ministerio Público también refirió que al no comparecer ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, Silvano Aureoles reforzó la ejecutabilidad de su orden de aprehensión.

En consecuente, y con cita al titular de la FGR, en cualquier momento puede ser detenido Silvano Aureoles, ya que tiene además una ficha roja por la Interpol en más de 180 países.

Así como los todavía faltantes ex secretarios de Seguridad de Silvano Aureoles, Juan Bernardo Corona, así como Israel Patrón Reyes.

Silvano Aureoles Conejo (Cuartoscuro)

¿Por qué Silvano Aureoles no asistió a audiencia? Esto dijo su hermano, Antonio García Conejo

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para su programa para Radio Fórmula, el hermano de Silvano Aureoles, Antonio García Conejo, habría respondido al por qué el ex gobernador no acudió, lo que habría empeorado su situación jurídica.

Acorde con Antonio García Conejo, Silvano Aureoles no habría asistido a audiencia debido a la violación de sus derechos y múltiples inconsistencias en su proceso por lo que define que es persecución política.

Antonio García Conejo señaló que dicha persecución fue por las denuncias de Silvano Aureoles contra la intervención de grupos criminales en las elecciones de 2021 en Michoacán.

Por lo mismo y desde entonces, Silvano Aureoles había señalado que podrían incluso llevarlo a la cárcel con la invención de cualquier delito, como dijo el entonces gobernador a Ciro Gómez Leyva.

Dichas acusaciones de Silvano Aureoles, tal como recordó Antonio García Conejo, llegaron a Palacio Nacional para mostrárselas al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aunque nunca lo recibió.