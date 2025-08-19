Silvano Aureoles, ex gobernador del estado de Michoacán, obtuvo un nuevo amparo para no ser detenidos por los graves delitos que se le acusan desde hace meses; te damos los detalles del caso.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Silvano Aureoles de los siguientes delitos:

Desvío de recursos públicos

Ejercicio indebido del servicio público

Asociación delictuosa

Lavado de dinero

Este lunes 18 de agosto, Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, concedió un nuevo amparo a Silvano Aureoles para evitar que sea detenido bajo algunas condiciones.

Jueza concede nuevo amparo a Silvano Aureoles para no ser detenido por graves delitos

Cabe mencionar que Silvano Aureoles ya había perdido la protección de un amparo ya que el ex funcionario no cumplió con las medidas decretadas de pagar una garantía económica y presentarse ante la jueza del caso.

Para hacer válido el amparo, Silvano Aureoles tendrá que dar 100 mil pesos como garantía en un lapso máximo de cinco días a partir de su legal notificación y así evitará las órdenes de:

Aprehensión

Detención

Comparecencia

Cualquiera otra que surja

Sin embargo, la jueza Jovita Vargas aseguró que la orden de captura contra Silvano Aureoles, emitida por la jueza control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Oriente, tiene fundamentos y motivos.

Silvano Aureoles tenía programada una audiencia de imputación para el miércoles 20 de agosto, comparecencia exigida por la jueza que emitió la orden de aprehensión contra el ex funcionario.

El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, tendrá que presentarse a otra audiencia el viernes 22 de agosto para definir si se le otorga una suspensión definitiva.