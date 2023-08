En entrevista con el autor de Las Damas del Poder , Francisco Cruz declaro que en caso de llegar una mujer presidenta en las próximas elecciones 2024, hay que hacer una revisión de su esposo igual que en su momento se hizo con las ex primeras damas.

La primera dama es un título que no está estipulado en ningún punto constitucional, por lo que no es oficial, otorgado para, en el caso de la presidencia de México, la esposa del Ejecutivo; actualmente, tal como indican las encuestas, es posible tener un primer caballero .

Tal como lo define en el libro Las Damas del Poder, la primera dama debería ser “pilar y eje moral de las familias mexicanas”, sin embargo, la revisión de 10 ex primeras damas, realizada por Francisco Cruz, podría demostrar exactamente lo contrario.

Si llega una mujer presidenta, hay que hacer una revisión a su esposo, como a todas las ex primeras damas: Francisco Cruz

Ante la posibilidad de la llegada a Palacio Nacional de un primer caballero , Francisco Cruz declara que no se deben hacer concesiones con nadie y los medios de comunicación realicen una revisión del esposo, en caso de que llegue una mujer presidenta.

Aunque Francisco Cruz no se quiere adelantar a las elecciones 2024, es consciente de las encuestas realizadas (en las que destacan tres aspirantes mujeres), por lo que está convencido que la igualdad parte de investigar a los consortes presidenciales sin distinción de género .

Señaló que México ha estado preparado para una mujer presidenta desde hace tiempo, sin embargo, “vivimos en un país de machos que se han encargado de minimizar a las mujeres” y su papel político (en referencia, Las Damas del Poder señala quién fue la primera mujer que votó).

Agregó sin embargo, que no solamente se debe realizar una revisión del primer caballero , también de su familia y por supuesto, de la mujer presidenta.

Y es que, Francisco Cruz resalta que los mexicanos no merecemos que, como algunas ex primeras damas hicieron, el gobierno se convierta en un espectáculo y en una historia de terror que todavía no terminamos de conocer.

“Tenemos que exhibir a quien haga mal uso de los recursos públicos, a quien calle, a quien oculte y a quien se presente con cara de hipocresía”. Francisco Cruz, periodista y autor de Las Damas del Poder.

Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum (Diego Simón Sánchez)

Se debe hacer revisión de todos los aspirantes a la candidatura presidencial: Francisco Cruz

“Hay que hacer una revisión, no sólo de los eventuales candidatos, sino de todos de los precandidatos”, ya que van a dirigir a un país en el que mucho nos han robado, fueron las palabras de Francisco Cruz.

“Tenemos la obligación ”, de acuerdo con Francisco Cruz, de revisar a todos los actores políticos y principalmente de los relacionados con la presidencia, para que “ no todo se quede en sólo susurros ”.

Ya que, tal como hace el recuento en Las Damas del Poder, los políticos no solamente han robado también crearon nexos con el narcotráfico, algo que Francisco Cruz repitió durante la entrevista .

Por lo mismo, se debe ir desnudando a todos los funcionarios , para que Los Pinos no se conviertan en una tragedia.

Candidatos de Morena a la presidencia de México (Especial)

Beatriz Gutiérrez Müller tendrá su revisión aunque no se conocen casos como los de las ex primeras damas: Francisco Cruz

¿Por qué no habríamos de investigar a todas las primeras damas , cuando tenemos todos esos antecedentes? Es la pregunta que se realiza Francisco Cruz, por lo que Beatriz Gutiérrez Müller tendrá su revisión.

Sin embargo, en Las Damas del Poder “es un libro sobre corrupción, abusos de poder, sobre tráfico de influencias”, y hasta el momento en que fue realizado el material, Beatriz Gutiérrez Müller no tiene ningún delito documentado.

Cabe resaltar que Francisco Cruz señaló que no significa que es intocable , aunque reconoció que es la mujer más preparada de entre las primeras damas , sin embargo no quiere decir que no tendrá su revisión, agregando todo el sexenio del actual presidente.

Y será investigada con la misma meticulosidad con la que fueron investigadas las 10 ex primeras damas de Las Damas del Poder.