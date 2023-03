Beatriz Gutiérrez publicó un mensaje en sus redes sociales contra la violencia hacia las mujeres, mismo que fue retomado por medios de comunicación, pero al parecer a Twitter no le gustó y lo eliminó.

Lo extraño del asunto es que no se trata de un tuit que viole las reglas comunitarias, sino por el contrario, era un posicionamiento contra las expresiones de violencia hacia las mujeres, como los ocurridos contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, el sábado 18 de marzo.

“Locura de @TwitterLatAm, ha sido eliminado este de mi cuenta. Va de nuevo:” Beatriz Gutiérrez

El mensaje fue publicado originalmente el domingo 19 de marzo, un día después de la quema de una figura de cartón de la ministra presidenta Norma Piña, que alcanzó casi medio millón de personas.

Beatriz Gutiérrez se posicionó contra ese tipo de actos con su mensaje: “Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel, no violencia. Más amor urgentemente”.

Tuit eliminado de Beatriz Gutiérrez (Twitter )

Beatriz Gutiérrez se ha disgustado con Twitter por permitir bots, calumnias y violencia contra menores

Beatriz Gutiérrez invitó a elevar el debate sobre todo en Twitter, pues ha acusado en otras fechas que esa red social permite expresiones de violencia, sobre todo contra niños y adolescentes, como en el caso de su hijo menor.

Desde prácticamente el inicio del actual gobierno, Beatriz Gutiérrez dijo que iba a entrar a la red social solo cuando fuera necesario porque Twitter permite los bots, insultos y calumnias.

En 2020, los reclamos por la pandemia llegaron a ella, de la misma manera que defendió a su hijo por críticas políticas.

Beatriz Gutiérrez critica odio en Twitter por dinero

En ese mismo año criticó que Twitter que permitiera la violencia contra menores de edad por dinero, por lo que dijo que se necesitan redes sociales con ética y transparencia.

Ante ello, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que Twitter hiciera lo mismo que Facebook respecto a transparentar los contratos previo a las elecciones de 2021.

Critican violencia en redes sociales contra hijos de políticos

Cabe recordar que en 2018 organizaciones en pro de la infancia han declarado que los conflictos políticos no deberían tocar ni exponer a las familias de los políticos y menos cuando se trata de niños, niñas o adolescentes.

Juan Martín Pérez García, entonces presidente de la Red Por los Derechos de la Infancia (REDIM), se pronunció contra la violencia hacia hijos e hijas de políticos o niños vinculados a la política y recordó casos en los que se ha atacado a: