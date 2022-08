Este 2 de agosto la ex primera dama Angélica Rivera cumple 53 años, pero no todo es felicidad para ella pues anda en mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Y es que no solo su ex esposo, el ex presidente Enrique Peña Nieto, es objeto de investigaciones por las autoridades mexicanas, ella no se salva a pesar de estar separados.

A Angélica Rivera le investigan negocios familiares a través de la empresa Actidea S.A. de C.V., relacionada con su hermana, Adriana Rivera.

Actidea S.A. de C.V. es una de las empresas investigadas por la UIF en las transacciones millonarias a Enrique Peña Nieto a España por un total de 26 millones de pesos.

El motivo no es solo la relación con Enrique Peña Nieto y los envíos sino porque es una empresa con irregularidades fiscales.

Esta investigación se dio desde que la UIF era dirigida por Santiago Nieto pero se dio a conocer desde el 7 de julio pasado.

Actidea es una empresa que organiza eventos y se señala como dueños a Eduardo Gama y Alfredo Gatica, yerno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Angélica Rivera beneficiaba a empresas familiares

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Actidea recibió contratos por adjudicación directa, entre ellos la organización de cinco eventos del Grito de Independencia.

De la misma manera, organizó la visita del rey Felipe Vl a México e incluso la visita del papa Francisco en 2016.

De acuerdo con una declaración de Juan Collado, abogado de Peña Nieto, Angélica Rivera encargaba los eventos más importantes a la empresa de su familia.

Pablo Gómez, titular de la UIF, en su presentación del 7 de julio de 2022 dijo que no estaba autorizado a dar información sobre las personas que estaban involucradas en esta investigación.

No obstante precisó que ninguna de las personas ha sido agregada a una lista de personas bloqueadas.

AMLO no se mete con Angélica Rivera

Esta mañana de martes 2 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él es respetuoso de la familia de sus adversarios, luego de que le preguntaran por el entramado.

Durante la conferencia mañanera dijo que no se mete con las esposas ni los hijos de sus adversarios y tampoco de los familiares de los dueños de medios de comunicación, ni los que son más críticos con él.

“Siempre he sido respetuoso de la vida personal se mis adversarios, siempre, no me meto con sus esposas ni con sus hijos, puede ser los más acérrimos adversarios y respeto su vida familiar. Nunca he hecho una crítica a la que fue esposa del presidente Peña, como no lo he hecho de la que es esposa del presidente Calderón, ni del presidente Fox”

AMLO dijo que corresponde a las autoridades atender el tema pero señaló que se debe combatir la corrupción.