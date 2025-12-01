Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, se ha hecho viral en redes sociales luego de que citara una frase del anime Shingeki no Kyojin para incentivar la inversión en el país.

En redes sociales ya está circulando el video de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi de 64 años de edad, quien durante una conferencia internacional de Iniciativa de inversión Futura junto con Arabia Saudita, ella habló sobre la inversión del país.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, tiró una frase de Eren en un congreso de inversionistas: "Me gustaría cerrar mi discurso con una frase de Shingeki: cállense e inviertan/pongan toda su fe en mí! ".



Sin embargo, Sanae Takaichi decidió citar una frase de Shingeki no Kyojin, el popular anime también conocido como Attack on Titan para dejar en claro su postura:

La primera ministra de Japón usó está línea de Shingeki no Kyojin para ejemplificar su ética de trabajo, generando atención mediática y volviéndose viral en las redes sociales; incluso en Japón ya se convirtió en una de las “palabras de moda” del año.

Sin embargo, en China y Taiwán no les ha parecido la forma en cómo se expresó la primera ministra de Japón, por lo cual, usando también referencias de Shingeki no Kyojin, ya la están comparando con el Titán Carguero, uno de los personajes del popular anime.

Y es que de acuerdo con “Estamos acelerando los esfuerzos para promover la cooperación en la cadena de suministro entre empresas japonesas y saudíes”, ella aseguró que su gobierno pretende impulsar el potencial de crecimiento económico de Japón, así como la confianza en su gestión fiscal, lo cual pretende lograr una economía fuerte mediante un gasto fiscal estratégico, mejorando los indicadores de deuda.

La conferencia internacional fue celebrada en Japón por primera vez para conmemorar el 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y Arabia Saudita, en donde acudieron más de mil ejecutivos corporativos.