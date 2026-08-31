La presidenta Claudia Sheinbaum renovó este lunes 31 de agosto el acuerdo voluntario con gasolineros para contener los precios de los combustibles debajo de los 24 pesos para gasolina y diésel por debajo de los 27, para así reducir su impacto en la inflación y el gasto de las familias mexicanas.

“En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas.<a href="https://x.com/Claudiashein/status/2094477042083356962/photo/1" rel=""></a>” Claudia Sheinbaum

La renovación se formalizó durante una reunión en Palacio Nacional con representantes del sector gasolinero.

El convenio tendrá una vigencia de seis meses más y da continuidad a la estrategia para estabilizar el precio de la gasolina regular y el diésel.

¿En cuánto quedará la gasolina Magna con el nuevo acuerdo?

A través de su cuenta de X, Claudia Sheinbaum informó sobre la renovación del acuerdo con gasolineros y aseguró que el objetivo es combatir la inflación y la carestía.

Claudia Sheinbaum revela en X acuerdo con gasolineros (@Claudiashein / X )

El acuerdo establece como referencia que la gasolina regular o Magna se mantenga por debajo de 24 pesos por litro, mientras que el diésel deberá permanecer debajo de 27 pesos por litro durante los próximos seis meses.

Cabe señalar que se trata de un acuerdo voluntario, por lo que no significa que todas las estaciones estén obligadas legalmente a vender los combustibles al mismo precio, y el costo puede variar dependiendo de la región, logística y operación de cada gasolinera.

Con esta renovación del acuerdo con gasolineros y la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México busca evitar que los precios de los combustibles generen mayores presiones sobre la inflación y el gasto cotidiano de las familias.