La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció oficialmente que viajará a China del 15 al 20 de noviembre para participar en la cumbre de la APEC 2026.

Durante su estancia en territorio asiático, la mandataria confirmó que sostendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping. Asimismo, expresó su interés en dialogar con Donald Trump, aunque aclaró que su asistencia al evento internacional todavía no está confirmada.

Debido a la duración de los traslados y la diferencia de horarios, la funcionaria permanecerá fuera del país casi toda la semana. Ante su ausencia temporal, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quedará a cargo de encabezar las conferencias matutinas desde Palacio Nacional.

“Me voy en la madrugada del domingo 15 y regreso para el 20 de noviembre. O sea, esa semana le tocará a la Secretaria de Gobernación las mañaneras, espero poderme conectar con ustedes en algunos momentos. Pero nos vamos prácticamente toda la semana porque son prácticamente dos días de vuelo” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum confirma que viajará a China para el APEC 2026

Claudia Sheinbaum confirmó que viajará a China del 15 al 20 de noviembre del 2026 para participar en la 33ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen.

La participación es de alta relevancia institucional porque México asumirá la presidencia y será la sede del foro APEC en 2028, por lo que Sheinbaum asistirá para recibir formalmente la estafeta.

“La APEC la recibe México en 2028, entonces voy a ir a China en noviembre porque ahí vamos a recibir la estafeta” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reveló que sostendrá su primer encuentro bilateral oficial con el presidente chino Xi Jinping, además de mesas de trabajo entre funcionarios de ambos gobiernos.

“Sí, ya hay varias reuniones bilaterales. Se las daremos a conocer pronto, pero sí va a haber una reunión con el Gobierno de China, con el presidente de China, con secretarios del Gobierno de China y el Gobierno de México” Claudia Sheinbaum

La administración mexicana busca coordinar un diálogo bilateral con el presidente de EU, Donald Trump, en caso de que este confirme su asistencia al evento.

“Todavía no tenemos la certeza de que el presidente Trump vaya a ir. Si va, por supuesto, nos interesa reunirnos con él, y ya dependerá de cuánto tiempo esté allá, pero todavía no hay la confirmación de que él va a ir a esta reunión” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum confirmó que sostendrá más reuniones con diferentes lideres, aunque no adelanto más detalles.

La presidenta de México saldrá en la madrugada del domingo 15 de noviembre y planea volver la madrugada del viernes 20 para encabezar la ceremonia del Día de la Revolución Mexicana.

“Y además con el cambio de horario estamos ahí lunes, martes, miércoles y el jueves regresamos para estar aquí en la madrugada del 20 de noviembre” Claudia Sheinbaum

Rosa Icela Rodríguez estará a cargo de las conferencias matutinas mientras Sheinbaum se encuentra de viaje

Durante la ausencia de Claudia Sheinbaum por su viaje a China, las conferencias matutinas diarias desde Palacio Nacional quedarán a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Además, la mandataria señaló que contempla la posibilidad de conectarse de forma remota a las transmisiones en algunos momentos durante su viaje.

Rosa Icela Rodríguez ha encabezado y participado en la conferencia matutina en diversas ocasiones para presentar informes oficiales del gobierno federal, rendir homenajes y abordar asuntos de gobernabilidad.

Actúa como suplente de la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de las conferencias cuando la mandataria no puede estar presente.