Claudia Sheinbaum, presidenta de México reveló quién la acompañará durante la reunión que sostendrá con el Secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick.

Por lo que los nombres que acompañarán a Sheinbaum en esta reunión además del equipo de la Secretaría de Economía encabezada por Marcelo Ebrard son:

Roberto Lazzeri, Embajador de México en Estados Unidos.

Diana Alarcón, Representante de México en el Banco Mundial

Altagracia Gomez, representante Consejo Asesor Empresarial

Julio Berdegué, asesor y coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales del Gobierno de México

Sheinbaum no adelantará nada hasta sostener reunión con Howard Lutnick

Ante la reunión con Howard Lutnick, que se realizará ahora a distancia, tras problemas con el avión que traería al Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Sheinbaum dijo que no se adelantará a hablar hasta que sostenga el encuentro.

Sin embargo, Sheinbaum dijo esperar tocar los temas de los aranceles impuestos a México por Estados Unidos, así como temas relacionados a la negociación del Tratado de Libre Comercio.

Asimismo, Sheinbaum dijo será la primera vez que sostenga una conversación con Howard Lutnick, tras solo conocerlo y saludarlo en la Final del Mundial 2026.

Mientras que también se espera la presencia del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) encargado de los tratados de libre comercio y la revisión del T-MEC, Jamieson Greer.