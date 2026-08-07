Claudia Sheinbaum celebró la desaceleración de la inflación anual en México, que en julio se ubicó en 3.12%, calificando el resultado como un indicador positivo para la economía.

El 7 de agosto de 2026 la presidenta de México señaló que acuerdos públicos como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) y los convenios sobre gasolinas y diésel fueron clave para evitar que los precios se duplicaran.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum destacó que el precio de la gasolina se mantiene en 24 pesos por litro y el diésel en 27, además de acuerdos para estabilizar el precio del jitomate.

PACIC y acuerdo de gasolinas y diésel evitaron que la inflación en México fuera mayor: Claudia Sheinbaum

Tras celebrar la desaceleración de la inflación en México, Sheinbaum habló sobre la importancia y lo que representan los acuerdo públicos, como PACIC y gasolinas y diésel, pues fueron los que evitaron que precios subieran.

“El PACIC, el paquete contra la inflación y la carestía, se trata de ciertos productos de la canasta básica indispensables para la alimentación y una parte de artículos sanitarios, para que esos artículos no suba de precios y se mantenga en este momento en menos de 913 pesos, la canasta para una semana, esos productos no han subido de precio, y si considerad la inflación han bajado porque los 913 son menos de lo que era en 2024 que era más de mil pesos en la canasta básica y se ha mantenido hasta este año”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En el caso de la gasolina, Sheinbaum resaltó que este acuerdo ha mantenido el precio en 24 pesos por litro, lo que destaca como un gran esfuerzo del gobierno de México.

“El segundo acuerdo muy importante, tiene que ver con un acuerdo voluntario también y un esfuerzo especial del gobierno de México para mantener el precio de las gasolinas y el diésel, en el caso de las gasolinas lo hicimos en el primer trimestre el 2025, acordamos con los gasolineros que la gasolina magna no subiera más de los 24 pesos el litro y a la fecha se mantiene”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Mientras que el caso del diésel, Sheinbaum recordó que este se mantiene en 27 pesos el litro, así como en el caso del precio del jet en las gasolinas, que al igual se ha mantenido, pese a que el precio del petróleo aumentó en otros lados, debido a la guerra en Irán.

Incluso, Sheinbaum habló sobre la subida del precio del jitomate, que tras la preocupación se tuvo una reunión con las centrales de abasto, las principales distribuidoras de alimentos, donde al igual se llegó a un acuerdo voluntario para que no haya especulación de precios del jitomate, y con ellos, el precios se ha mantenido estable.