Claudia Sheinbaum descartó que su próxima reunión con Donald Trump en Mar-a-Lago represente una fecha límite para definir el futuro de las negociaciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Estamos esperando poder llegar a un acuerdo en diciembre, pero va a depender un poco de las propuestas que se presenten” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 27 de noviembre de 2026, la presidenta de México afirmó que el diálogo con Donald Trump y Estados Unidos continuará independientemente de ese encuentro y subrayó que existen mecanismos de comunicación permanentes entre ambos gobiernos.

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que la posibilidad de alcanzar acuerdos dependerá de las propuestas que se pongan sobre la mesa en las próximas semanas, en un contexto de alta relevancia para la relación económica regional.

T-MEC no depende de una reunión: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que existen canales de comunicación abiertos con Donald Trump y que el diálogo comercial no depende de una sola reunión ni de los cambios políticos que puedan presentarse en Estados Unidos a partir de enero.

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