Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México confirmó los avances en acuerdo comercial con Estados Unidos tras anuncio de Donald Trump sobre el T-MEC.

“Sí estamos muy cerca, todavía hay algunos temas. ¿Cuál es nuestro objetivo?, reducir al máximo los aranceles que pesan hoy sobre vehículos, acero y aluminio y que no haya más aranceles" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 20 de octubre de 2026, la presidenta de México dio más detalles sobre las negociaciones en el marco del T-MEC y loa aranceles de vehículos, acero y aluminio de los que siguen conversando con Estados Unidos.

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