El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que se encuentra muy cerca de lograr un pacto comercial con México para reducir las pérdidas económicas.

De acuerdo con Trump, el nuevo acuerdo con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum permitirá reestructurar la balanza económica entre ambas naciones.

Desde un mitin con seguidores en Kansas, el líder republicano recriminó que la economía estadounidense ha tenido que asumir la carga financiera de diversos socios globales durante demasiado tiempo.

Donald Trump adelantó nuevo pacto comercial con México; asegura reducirá hasta cero las cifras negativas

Ante sus simpatizantes, Trump aseguró de manera pública que su gobierno se encuentra cerca de consolidar un “gran” acuerdo comercial con México.

Según indicó, el saldo negativo actual roza los 150 mil millones de dólares anuales de pérdidas en el marco de la relación con México, una cifra que su equipo pretende erradicar o mitigar sustancialmente.

Dirigiéndose de manera directa al senador Roger Marshall durante su discurso, Trump insinuó la posibilidad de transformar el déficit mercantil con México hasta reducirlo prácticamente a cero.

“No vamos a perder 90 mil millones de dólares para cargar con otro país, al igual que no vamos a perder 150 mil millones de dólares con México. Y México y nosotros estamos muy cerca de un gran acuerdo que reducirá mucho esa cifra. ¿Tal vez reducirla hasta... qué pensarías, Roger, si te dijera? Tal vez reducirla hasta cero, porque estamos perdiendo mucho dinero con esto". Donald Trump

Esta postura no se limita únicamente a México, pues el mandatario también criticó la brecha de 90 mil millones de dólares que atribuyó a Canadá.

Tras eso, advirtió que Estados Unidos dejará de respaldar económicamente a otros países, incluidos también varios miembros de la Unión Europea.

A pesar de que no se revelaron detalles específicos sobre cómo este potencial acuerdo se articularía con el T-MEC, el anuncio marca un precedente clave en el panorama geopolítico entre México y Estados Unidos.