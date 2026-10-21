Marcelo Ebrard celebra que Donald Trump considere un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos; asegura que sigue trabajando en las negociaciones del T-MEC.

Me dio mucho gusto conocer ese anuncio del presidente Trump y seguramente el día de mañana estaré en contacto con mis contrapartes para ver qué avances hay. Marcelo Ebrard, secretario de economía

Donald Trump aseguró durante un mitin en Kansas que las negaciones para un pacto comercial con México van avanzando: “Estamos muy cerca de un gran acuerdo”.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Marcelo Ebrard celebra que Trump vea cera una acuerdo comercial con México

El 20 de octubre, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, compareció ante el Senado de la República para hablar de diversos temas, entre ellos el avance del T-MEC.

Marcelo Ebrard aseguró que las negociaciones por el tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos continúan tras 115 reuniones.

El secretario de economía celebró las palabras de Donald Trump sobre los avances de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y México, por lo que expresó que seguirá en contacto con las contrapartes.

El funcionario explicó que este tratado busca la reducción de aranceles a las importaciones de aluminio y acero, específicamente para la industria automotriz.

Marcelo Ebrard defiende las negociaciones comerciales con Estados Unidos

El secretario de Economía negó que estén fracasado las negociaciones comerciales con Estados Unidos, pues destaca que están buscando un acuerdo justo para la industria automotriz, entre otras.

Marcelo Ebrard defendió el trabajo de la Secretaría de Economía sobre el T-MEC y mencionó que si fuera un fracaso la negación con Estados Unidos, Donald Trump no lo hubiera mencionado.

México tiene hoy el mejor trato porque paga el arancel más bajo y es el exportador más grande de Estados Unidos. Marcelo Ebrard

Asegura que México es uno de los exportadores más grandes de Estados Unidos , ya que es el país con el arancel más bajo: “México ha tenido éxito, a México le está yendo bien en esta negociación”.