Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que la miniserie elaborada en el marco de su Segundo Informe de Gobierno tiene como inspiración mostrar que las causas por las que luchó son las mismas que se defienden actualmente desde el Gobierno de México.

La presidenta prepara su Segundo Informe de Gobierno al frente del país, que ofrecerá el próximo 1 de septiembre de 2026.

“También está esta miniserie… que pasó en la televisión pública, ahí si hubo entrevistas y también imágenes que se han venido trabajando, recolectando, en los dos años de gobierno y Epigmenio Ibarra asesoró a los compañeros para poder llevar a cabo con esta miniserie… que tiene que ver no solo con qué hemos hecho, sino cómo gobernamos, cuáles son nuestros principios, cómo no olvidamos las causas que nos trajeron al gobierno y que son las mismas que defendemos al frente del gobierno de la república y por las que trabajamos todos los días…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Por el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se prepararon la mencionada miniserie de tres capítulos y 14 spots, 13 de ellos para radio y televisión y uno exclusivo para redes des sociales.

Recorridos de Claudia Sheinbaum son la base de trabajo rumbo al Segundo Informe de Gobierno

La miniserie de Claudia Sheinbaum se realizó principalmente con entrevistas a la presidenta, fragmentos de sus discursos y con imágenes de los recorridos realizados por el país.

Epigmenio Ibarra asesoró al equipo que se encargó de la elaboración de los materiales que ya se transmitieron en televisión pública y se pueden ver en redes sociales.

Miniserie de Claudia Sheinbaum muestra trabajo de su gabinete rumbo a Segundo Informe de Gobierno

En la miniserie no solo se observa el trabajo de Claudia Sheinbaum y sus recorridos por el país, sino también el trabajo de su gabinete.

En parte de la producción se transmiten imágenes de funcionarios como Omar García Harfuch al frente de la seguridad del país, en conjunto con personal de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), principalmente en el primer capítilo llamado “La patria se defiende”.

De la misma manera, se observa a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; a Zoé Robledo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); los trabajos de los llamados servidores de la nación; entre otros.

Miniserie de Claudia Sheinbaum recuerda la lucha por la democracia

Al inicio del segundo capítulo “Al pueblo se le sirve con amor”, se ve al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionar la lucha de mucha gente por la democracia y justicia, lo que da pie a Sheinbaum a hablar de un nuevo pacto social donde el principal protagonista es el pueblo y no las élites.

En el tercer capítulo “La patria la construimos todas y todos” se habla de obras como trenes de pasajeros, refinerías, puentes, colectores, plantas de tratamiento de aguas, hospitales, proyectos de electromovilidad y más.