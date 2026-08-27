La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles 26 de agosto el estreno del segundo episodio de su documental “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Gobierno de territorio”.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió un adelanto del nuevo capítulo e invitó a la ciudadanía a seguir la transmisión del episodio, titulado: “Al pueblo se le sirve con amor”.

El episodio 2 del documental de Sheinbaum podrá seguirse en diversos medios:

Canal Once: 20:00 horas

Canal 14: 22:00 horas

Canal 22: 22:30 horas

Redes sociales y plataformas digitales

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